Fashion Hall Part6

(firmenpresse) - Diese TOP Highlights haben schon mehrfach das internationale Fachpublikum begeistert und jetzt darf sich Berlin auf eine Veranstaltung der Extra-Klasse freuen. Mit unseren Designern, die mit innovativer Vielfalt, extravaganten Glamour und überzeugenden klassischen Basics beeindrucken, sind wir ein würdevoller Auftakt zum PRE-Opening der Fashion Week in Berlin.



Mit uns erleben Sie 100 Models auf einem 30m langen Cat-Walk die eine atemberaubende Symbiose aus Fashion, Dance & Music auf den Laufsteg zaubern. Ergänzt wird unsere "FashionHall.Show" mit kindlicher Kreativität und gepaart mit einer einzigartigen CYBORG & GLAMOUR Show, sowie einen Lifestyle Markt der schon um 17:00Uhr für Sie eröffnet.



FashionHall Part 6 Pre-Opening Fashion Week Berlin 1/2017 Montag, 16. Januar 2017 ab 17 Uhr Lifestyle-Markt, ab 19 Uhr Fashionshows Hotel MOA Mercure, Stephanstraße 41, 10559 Berlin

Bereits zum 6. Mal findet die Designer-Nachwuchsveranstaltung "FashionHall" statt. In der diesjährigen hervorragend geeigneten LOCATION werden wir wieder an den begeisternden Erfolg aus Januar 2016 anknüpfen und wollen diesen übertreffen. Letztes Jahr haben es zwei unserer Nachwuchs-Designer direkt von unserem Laufsteg auf die Fashion Week nach L.A. und Paris geschafft. Dieses Jahr haben wir es geschafft, die Geheimtipps der Branche einzuladen. Lassen Sie sich von unserem Spektakel an kreativer Mode begeistern und in einen magischen Abend mit Glamour und CYBORGS entführen!



Als Auftakt zu unserer Veranstaltung freuen wir uns Ihnen mit "Fashion 4 Kids" ein preisgekröntes und von Berliner Prominenten unterstütztes Projekt vorstellen zu können. Mit diesem Projekt wird die Integration an bestimmten Brennpunkt-Schulen gefördert, um mit kindlicher Kreativität neue Brücken zu bauen !



Bereits ab 17 Uhr öffnet der brandneue Lifestyle-Markt, der Eintritt hierfür ist frei. Mit diesem Rahmenprogramm beraten wir Sie z.B. über Kosmetik-Trends & Produkte, verwöhnen Sie in der Beauty Lounge oder informieren Sie über neueste Airbrush-Techniken. In unserem Lifestyle Markt bieten wir Ihnen ebenfalls kulinarische Köstlichkeiten und natürlich können Sie selber Produkte testen und ausprobieren. Abgerundet wird unser Angebot durch eine Business-Beratung, sowie die Möglichkeit ein neues geschäftliches Netzwerk für Berlin kennenzulernen !





Ab 19 Uhr zeigen dann mehr als 10 internationale Designer glamouröse und individuelle Shows auf dem Catwalk, untermalt mit Livemusik, Danceakts und anderen Überraschungen. Unsere Fashion Show ist für Jedermann zugänglich und Tickets hierfür können noch bis zum 13.12. über unsere kostenfreie Sponsoren-Aktion online bestellt werden.



Die "FashionHall" wurde 2014 speziell für junge Designer und renommierte Fashionlabels konzipiert und ist seitdem eine feste Größe zur stilvollen und wirksamen Präsentation neuer Mode im Umfeld der Berliner Fashion Week geworden. Aus der Idee durch Sponsoring und Crosspromotion eine Präsentationsplattform auf hohem Niveau für kleines Budget anzubieten, hat sich eine neue Veranstaltungsreihe zur Berlin Fashion Week mit eigener Messe/Ausstellung entwickelt und etabliert.



Teilnehmende Designer:

Alessandro Trincone (Italien), Armando Punzetto (Italien), hektiktok (England), EnnaPaul (Spanien), Luba Moden (Deutschland), Loliya (Deutschland), Showbatzki (Deutschland), m512 (Deutschland), Lumi Design (Deutschland), Bisa B. (Deutschland), Fashion4Kids (Deutschland), KarmaKillss (Deutschland)



