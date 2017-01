Lausitzer Rundschau: Partei vor Verstand



Gabriel knickt bei Stromnetzreform ein

(ots) - Auch wenn er sich noch ziert: Sigmar Gabriel würde

gern Bundeskanzler werden. Mit den Stimmen der Lausitzer aber wird er

es nicht. Mit einem Strich aus seinem teuren Minister-Füllfederhalter

hat er verhindert, dass eine himmelschreiende Ungerechtigkeit beendet

wird, die vor allem Brandenburger, aber auch Sachsen teuer zu stehen

kommt. Weil im Osten besonders viele Windräder gebaut wurden, müssen

die Bürger und Firmen hier doppelt so hohe Netzentgelte mit ihrer

Stromrechnung bezahlen wie die Verbraucher etwa in Baden-Württemberg.

Ein Kompromiss sollte die Ungleichheit zumindest verringern. Weil der

mächtige Wirtschaftsminister aber offenbar vor allem SPD-Chef ist,

hat er mit der Streichung des Kompromisses seinen Genossen in

Nordrhein-Westfalen ein Geschenk für den Landtagswahlkampf in

Düsseldorf gemacht. Damit bezahlen in der Lausitz nicht nur Bergleute

und ihre industriellen Zulieferer besonders viel für die deutsche

Energiewende - nämlich mit drohendem Arbeitsplatzverlust, sondern

auch alle Südbrandenburger und Ostsachsen mit jeder Stromrechnung.







