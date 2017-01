Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Unwort des Jahres: Besorgniserregend von Christian Kucznierz

(ots) - Lügenpresse" war das Unwort des Jahres 2014,

"Gutmensch" war es 2015, "Volksverräter" ist es also diesmal. Alle

drei Begriffe stammen aus dem Umfeld der AfD- und Pegida-Anhänger und

von denen, die ihre Fremdenfeindlichkeit oft nicht mehr hinter

bürgerlichen Fassaden verstecken oder gleich den Staat und seine

Institutionen ablehnen. Wer heute von "Volksverrätern" spricht,

behauptet, Teil einer besonderen Gruppe zu sein, die entscheidet, wer

zu ihr gehört oder nicht. Die Logik ist dieselbe wie die der

"Lügenpresse"-Vorwürfe: dass es eine Wahrheit gibt, die angeblich

bedroht ist - dass es ein Volk gibt, das verraten werden kann und in

dem "Gutmenschen" keinen Platz haben. Worte bereiten den Weg für

Gedanken. Und Gedanken formen Gesellschaften. Es ist erschreckend,

dass in Deutschland völkisches Denken Konjunktur hat, das aufgrund

unserer Geschichte überwunden sein müsste. Schade, dass es erst der

Wahl der Unworte bedarf, um uns daran erinnern.







