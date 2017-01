Rheinische Post: Kommentar /

Geldgierige Fifa

= von Patrick Scherer

(ots) - Gianni Infantino hat Wort gehalten. Das hat

zwei Gründe: Machtstreben und Profitgier - beide sind nicht

besonders ehrenhaft. Um sich Stimmen für seine Fifa-Präsidentschaft

zu sichern, hatte der Schweizer den kleinen Fußballnationen zugesagt,

öfter mal bei den Großen mitspielen zu dürfen. 2026 ist es so weit.

Dann spielt fast ein Viertel aller Verbände bei der WM-Endrunde mit.

Infantino und seine Fifa-Gesellen ignorieren dabei die Befürchtungen

aus etablierten Fußballnationen. Die Qualität der Spiele wird leiden.

Einen Vorgeschmack lieferte die auf 24 Nationen aufgeblähte EM 2016.

Der Fifa ist all das egal. Sie konzentriert sich auf neue

Absatzmärkte, nicht auf die Interessen der Fans. Das Argument,

kleinen Nationen das Erlebnis WM zu ermöglichen, ist nur ein Vorwand.

Es gab schließlich auch bei bisherigen Turnieren schon zahlreiche

Exoten. Angola, Trinidad & Tobago oder Honduras lassen grüßen. Um

jeder Nation dieselbe Chance auf ein WM-Ticket zu gewähren, gibt es

die Qualifikation. An einem Endturnier sollten wirklich nur die

Besten der Welt teilnehmen.



