Rheinische Post: Kommentar /

Wahre Preistreiber sind Länder und Kommunen

= Von Birgit Marschall

(ots) - Hohe Nebenkosten beim Immobilienerwerb sind ein

Ärgernis. Sie erhöhen den Kaufpreis um mindestens zehn Prozent, und

die Maklercourtage kommt für viele Käufer noch oben drauf. Es ist

daher folgerichtig, wenn die Parteien die Nebenkosten in den Blick

nehmen, um auch Menschen mit normalen Einkommen den Wohnraumkauf zu

ermöglichen. Warum Notare für eine standardisierte Leistung wie den

Abschluss eines Kaufvertrages umso höhere Gebühren erhalten, je höher

der Kaufpreis ist, lässt sich schwer verstehen. Warum Käufer die

Maklercourtage bezahlen sollen, wenn der Verkäufer den Makler

beauftragt hat, ist unersichtlich. Wie bereits für Mieter und

Vermieter sollte das Bestellerprinzip auch bei Wohnraumverkäufen

gelten. Doch der wahre Treiber der Kaufnebenkosten ist der Staat: Die

Länder haben in den vergangenen Jahren die Grunderwerbsteuer in die

Höhe getrieben, weil sie darin angesichts der boomenden Märkte eine

ergiebige Geldquelle sehen. Es passt nicht, wenn die Länder

einerseits zu hohe Mieten und Immobilienpreise beklagen, andererseits

aber selbst dafür mitverantwortlich sind. Auch die unangemessen hohen

Gebühren der Grundbuchämter gehören gesenkt.



