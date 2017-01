Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Zahl der E-Bike-Unfälle steigt

Das Risiko ist beherrschbar

Matthias Bungeroth

(ots) - Es ist eine neue Freiheit für viele Menschen,

die lange Jahre nicht auf einem Fahrrad gesessen haben. Mit der

Unterstützung eines elektrischen Motors ermöglichen Pedelecs und

E-Bikes es gerade auch älteren Menschen, wieder auf zwei Rädern in

der Stadt und im Grünen unterwegs zu sein. Lange Ausflüge inklusive.

Das ist wunderbar, wenn alle Verkehrsteilnehmer sich bewusst sind:

Das Risiko fährt auch hier immer mit. Genau dies zeigen die aktuellen

Zahlen der Verkehrsunfälle mit Pedelecs und E-Bikes, die vom

Statistischen Bundesamt vorgelegt wurden. Dass auf diesem Sektor neue

Rekordzahlen zu verzeichnen sind, ist angesichts der Verkaufszahlen

dieser Zweiräder nicht einmal verwunderlich. Doch da die

Hauptkundschaft der Fahrräder mit elektrischer Motorunterstützung bei

den Senioren liegt, ist eine Schlussfolgerung: Genau in dieser

Nutzergruppe ist einiges zu tun. Viele Städte bieten Radfahrkurse für

Erwachsene an, die vielleicht viele Jahre nicht mehr auf einem Rad

gesessen haben. Dabei kann man Selbstsicherheit lernen und viele

wertvolle Tipps zur passiven Sicherheit bekommen. Aber auch andere

Verkehrsteilnehmer sollten sich bewusst machen, dass seit etwa drei

Jahren mit den E-Bikes ein neues Verkehrsmittel auf unsere Straßen

gekommen ist, das nur auf den ersten Blick und von weitem aussieht

wie ein gewöhnliches Fahrrad. Doch die Beschleunigungswerte der

E-Bikes sind viel höher und das mögliche Höchsttempo auch. Haben dies

alle Radler, Fußgänger, Auto- und Lkw-Fahrer auf dem Schirm, ist das

Risiko beherrschbar.







Datum: 10.01.2017

