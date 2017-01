Perfekt verpackt am Valentinstag!

Wie man mit der perfekten Verpackung heraussticht und am Valentinstag alle Herzen für sich gewinnt!

Kartonagen für Ihr Unternehmen - von Felzmann

(firmenpresse) - In knapp einem Monat ist es soweit: der Valentinstag bringt den Handel wieder in Schwung und lässt sowohl Paare aus langjährigen Beziehungen als auch Frischverliebte in die Einkaufsstraßen und Shopping-Zentren ziehen.



Viele Unternehmer denken bereits voraus und entwerfen eigens für diesen besonderen Tag spezielle Produkte und passende Kreationen. Bei einem riesigen Angebot an verschiedensten Valentinsgeschenken wird es schwierig, sich von der Konkurrenz abzuheben und aus der Masse herauszustechen. Die beste Lösung: man wählt die richtige Verpackung!



Analysen zum Kaufverhalten und den aktuellen Konsumentenwünschen zeigen, dass bevorzugt Produkte gekauft werden, die passend zum Anlass verpackt über den Ladentisch gehen. Der Konsument spart dadurch Zeit und Nerven - der Händler hingegen spart an zusätzlichen Werbemaßnahmen, denn diese werden von der schönen Verpackung mit eigenem Logo und Schriftzug, in knalliger Farbe oder edlem Design, bereits übernommen. Der Konsument trägt außerdem mit Tragetaschen, Kartons und Kartonagen die Werbebotschaft in die Welt hinaus und ist zugleich erfreut über eine Geschenklösung, bei der an alles gedacht wurde: Geschenk plus Verpackung in nur einer Kaufhandlung - das spricht gerade in unserer hektischen Zeit viele Konsumenten besonders an.



Etliche Unternehmen und Kleinbetriebe springen derzeit auf diesen Zug auf und setzten auf die Vorzüge einer individualisierten Verpackung. Anstelle von 0815-Lösungen gibt es dann maßgefertigte Verpackungen, die auf einzelne Produkte zugeschnitten werden können und je nach Wunsch farblich dezent oder bunt, exklusiv oder preiswert in den unterschiedlichsten Formen und aus den verschiedensten Materialien hergestellt werden. Egal ob nun eine Box, eine Tragtasche oder ein Beutel gewünscht wird - ein Experte auf dem Gebiet der Verpackungen ist die Felzmann GmbH mit langjähriger Erfahrung und individuellen Lösungen für jede erdenkliche Art an Verpackung. Ein gut sortiertes Angebot sowie umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten und die dazugehörigen Materialien gewährleisten ein umfassendes Sortiment für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Interessierte erhalten nähere Informationen zur perfekten Verpackung mit Werbewert sowie Kontaktdaten unter www.felzmann.at.









http://www.felzmann.at/



Die Firma FELZMANN wurde im Jahr 1953 in Linz gegründet. FELZMANN ist Ihr Experte Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen.



Wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für die Herstellung von Verpackungen nach Maß. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung und kreieren mit Ihnen die gewünschten Kartonagen und Tragetaschen. Fachgerecht werden wir Sie über unser umfangreiches Produktsortiment, wie beispielsweise Pizzakartons, Tortenkartons, jede Art von Papieren, verschiedenste Tragetaschen, Beutel wie Flachbeutel oder Warmhaltebeutel aus unserem Standardprogramm und Verpackungen und Verpackungs-Hilfsstoffen jeder Art informieren.



FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen

Jaxstraße 7, 4020 Linz

FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen

Michael Felzmann

Linz

+43 / 0732 / 651271 - 0



