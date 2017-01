Das Internet-Portal Chats-Central.de bietet mit News, Infos, Tipps, Links, Forum und Videos zum Thema Chats!

Rund um's Thema Chat: Das Internet-Portal Chats-Central.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum und Videos zum Thema Chats!

(firmenpresse) - Chat-Gespräche zählen zu den beliebten Freizeit-Beschäftigungen der Deutschen.



Die Webseite Chats-Central.de informiert seit dem Jahr 2009 mit News, Infos, Tipps rund um das Thema Chats (auch Messanger genannt)!



Die Homepage Chats-Central.de bietet für alle Besucher neben den News, Infos und Tipps auch themen-bezogene Links und ein themen-bezogenes Lexikon.



Nach einer unkomplizierten Anmeldung können sich die Mitglieder ein persönliches Layout (Design, Anzahl der Artikel und einiges mehr) der Seite einstellen und sich dann auch aktiv in die inhaltliche Gestaltung einbringen: Sie können u.a. eigene Beiträge übermitteln sowie News und Infos kommentieren.



Web-Link zum Chat-Portal http://www.chats-central.de



In den Folgejahren wurde das Portal Chats-Central.de bei diversen Relaunches auch um ein Forum, eine Foto-Galerie und zuletzt auch um ein thematisches Videos-Verzeichnis erweitert.



Im Forum können sich registrierte Mitglieder zu aktuell interessierenden Fragen und Problemen rund um Chats austauschen.



Ein kostenloser Kleinanzeigenmarkt mit vielen Rubriken wurde auch schon eingerichtet.



Auch bewährte Online-Games können auf dem Portal unkompliziert und kostenlos gespielt werden.



Die Seiten-Tops zeigen die meistgelesenen News sowie auch die am besten bewerteten News und Links usw..



Web-Link zu Chat News & -Infos: http://www.chats-central.de/modules.php?name=News



Eine Volltextsuche ermöglicht gezieltes Suchen nach Worten und auch nach Suchphrasen.



Inhaltlicher Hinweis: Inhaltlich behandelt werden u.a. die folgenden Themen "Chats-Central.de, Chats, Chat, Messenger, Software, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal".



Dieser Beitrag wurde am Montag dem 09. Januar 2017 veröffentlicht.







