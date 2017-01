Besuche Tesoro auf der DreamHack 2017 in Leipzig!

Tesoro präsentiert auf der DreamHack neben seinen neusten Produkten auch einen großen Sonderverkauf!

Großer Tesoro Sonderverkauf auf der DreamHack 2017!

(firmenpresse) - Tesoro zeigt auf der DreamHack neben seinen aktuellsten Produkten auch den brandneuen A3 In-Ear Ohrhörer. Weiterhin besteht die Möglichkeit an zwei speziellen Gaming-Tischen die Tesoro Produkte direkt einmal in der Praxis einem Test zu unterziehen. Zusätzlich nimmt der Hersteller die Veranstaltung auch zum Anlass, um einen großen Sonderverkauf zu starten! Der Spezialist für hochwertige Eingabegeräte wird dabei am Stand einige Produkte zu absoluten Schnäppchenpreisen an den Gamer bringen, ein Besuch lohnt sich also in jedem Fall!



Der Stand von Tesoro befindet sich in Halle 5 an Stand IN4.





Großer DreamHack Sonderverkauf!



Tesoro Durandal Ultimate Keyboard 60 Euro (UVP 119 Euro): Bei der Durandal Ultimate handelt es sich um eine perfekt verarbeite Gaming-Tastatur, die mit hochwertigen Cherry MX Brown Switches ausgestattet ist. Eine rote Beleuchtung der Tasten sorgt dafür, dass eine einwandfreie Bedienung auch bei widrigen Umgebungslichtverhältnissen problemlos gegeben ist. Neben der Möglichkeit jede einzelne Taste individuell programmieren zu können, bietet dieses Keyboard auch noch einen eingebauten USB-Hub sowie 3,5 mm Audioanschlüsse.



Tesoro Gungnir H5 Optical Gaming Mouse + Tesoro Aegis X1 Mousepad Bundle 20 Euro (48 Euro UVP): Schnelle und präzise Gaming Mouse gesucht? Die mit 7 programmierbaren Tasten ausgestattete Gungnir H5 arbeitet mit einem hochpräzisen und zuverlässigen optischen 3500 dpi Sensor und lässt ihren Besitzer so auch in hitzigen Gefechten nicht im Stich. Ein ergonomisches Design sorgt dafür, dass auch längere Spiele-Sessions ermüdungsfrei bestritten werden können. Zusätzlich umfasst die Ausstattung der Gungnir H5 u.a. noch 64 kb Onboard-Speicher, eine anpassbare Beleuchtung sowie eine benutzerfreundliche Software.



Tesoro Kuven A1 Devil Headset 30 Euro (69 Euro UVP): Das Kuven A1 Devil Headset von Tesoro bietet teuflisch guten virtuellen 7.1 Surround-Sound! Dank kraftvollen 50 mm Treibern vereint dieses Headset einen herausragenden Klang gepaart mit einer vorzüglichen räumlichen Ortung! Doch nicht nur klanglich weiß der Teufel unter den Headsets zu gefallen, die ausgefallene Optik lässt das Herz eines jeden Gamers höherschlagen. Auch bei der Verarbeitungsqualität müssen keine Abstriche gemacht werden, so wird für das komfortable Kopfband Leder und für die außenliegenden Zierelemente Aluminium verwendet. Abgerundet wird die Ausstattung durch eine praktische Kabelfernbedienung, welche es bequem erlaubt die Lautstärke zu regeln oder das abnehmbare Mikrofon stumm zu schalten.





Tesoro Durandal G1N Keyboard 50 Euro (79 Euro UVP): Die Durandal Gaming-Tastatur ist ein echter Klassiker im Produktprogramm von Tesoro! Das Keyboard besticht dabei durch sein zeitlos elegantes Design und die unverwüstlichen Cherry MX Blue Switches. Integrierte Multimediatasten und der vergoldete USB-Stecker unterstreichen dabei eindrucksvoll die Qualität dieser außergewöhnlichen Tastatur.



Für alle Angebote gilt: Solange der Vorrat reicht!





Gewinnspiel:



Wenn ihr ein Produkt bei uns am Stand gekauft habt, besteht für euch noch die Möglichkeit, einen von zwei Tesoro Zone Balance Gaming-Stühlen zu gewinnen! Und was müsst ihr dafür tun?



Ein Produkt eurer Wahl an unserem Stand erwerben

Ein Selfie von euch und eurem gekauften Produkt an unserem Stand machen

Das Selfie auf Facebook mit dem hashtag #Dreamhack_Tesoro posten und die Tesoro Deutschland Facebook-Page liken



Die Verlosung findet am Sonntag unter allen Teilnehmern statt. Die Gewinner werden um 16:00 Uhr auf der Tesoro Deutschland Facebook-Seite bekannt gegeben. Die Preise werden den Gewinnern frei Haus geliefert. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://markensturm.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Tesoro: Der Erfolg von Tesoro bei der Entwicklung und Fertigung von hochwertigen Gaming-Produkten basiert auf unvergleichlicher Qualität, dem Design und dem Preis. Computer-Peripherie hat sich zu einem elementaren Bestandteil des Gaming- und PC-Erlebnisses entwickelt und einen Markt für Peripherie abseits genormter, konventioneller Designs und Technologien geschaffen. Das Produktangebot von Tesoro umfasst derzeit Keyboards, Mäuse und Headsets. Durch die Kombination hochwertigster Materialien mit innovativen technischen Ideen bieten Tesoro Produkte eine unvergleichbare Nutzererfahrung ohne Kompromisse. Durch das stetige Brechen mit gewohnten Mustern und Regeln treibt Tesoro Innovationen voran und liefert wegweisende Produkte.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Markensturm.com

Leseranfragen:

Humboldtstrasse 53-55, Sec, 22083 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 11.01.2017 - 08:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1443027

Anzahl Zeichen: 3981

Kontakt-Informationen:

Firma: Markensturm.com

Ansprechpartner: Sven Scharpe

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-6758538-14



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.