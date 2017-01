1.Gesundheit-lenkt-Energie-Kongress "Back to Balance"

In diesem Onlinekongress stellen sich 27 Top-Experten der Frage, wie man seine Gesundheit wiederherstellen und erhalten kann und zeigen ganzheitliche, natürliche Lösung für ein selbstbestimmtes Leben.

(firmenpresse) - Der 1. Gesundheit-lenkt-Energie-Kongress "Back to Balance" findet vom 03.bis 11.02.2017 online statt. Es werden täglich 3 Interviews für 24 Stunden online zu sehen sein - und das für alle registrierten Teilnehmer völlig kostenlos.



Ziel des Kongresses ist es:



- den Rücken und die damit verbundenen Schmerzen besser zu verstehen.

- die wahren Ursachen für Rückenschmerzen zu erkennen.

- die für sich richtige Strategie zu finden.

- die Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren.

- den Rücken als Ganzes zu betrachten zu betrachten.

- effektive Übungen aufzuzeigen, die einfach umzusetzen sind.

- ganzheitliches Wissen zu vermitteln, um selbstbestimmt zu leben.

- schmerzfrei, gesund, glücklich und zufrieden zu leben.

- sein gesamtes Potential zu entfalten.

- mit einem gestärkten Rücken seiner Berufung folgen zu können.



Wer also endlich endlich schmerzfrei leben, die wahren Ursachen für Krankheiten und Unwohlsein erfahren will und nach natürlichen Lösungen, die einfach in der Umsetzung sind sucht, sollte sich hier unbedingt kostenlos anmelden.



27 teils namhafte Experten zeigen dir, wie auch du wieder Lebensenergie verspüren und ein selbstbestimmtes Leben in Eigenverantwortung führen kannst. Sei frei im Handeln und freue dich auf ein gesundes, zufriedenes und glückliches Leben.



Der Vorteil in dieser Art der Veranstaltung liegt auf der Hand. Du musst keine weite Anreise mit Übernachtung in Kauf nehmen. Denn du kannst die Interviews von überall da anschauen, wo du gerade bist.



Melde dich jetzt hier kostenfrei an.









