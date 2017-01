Gesundheit-lenkt-Energie-Kongress "Back to Balance" Gratis und online vom 03.-11.02.2017

27 Top-Experten geben Aufschluss über die wahren Ursachen von Rückenschmerzen sowie Krankheitssymptome und zeigen ganzheitliche, natürliche Lösungen für ein schmerzfreies, gesundes und vitales Leben.

1. Gesundheit-lenkt-Energie-Kongress "Back to Balance"

(firmenpresse) - Jenseits des Schmerzes



Der Onlinekongress "Gesundheit lenkt Energie -Back to Balance" setzt jenseits der eigentlichen Schmerzen an. So ist es in vielen Arztpraxen zur gängigen Praxis geworden, nur die Symptome zu behandeln, nicht aber die Ursachen für das Leiden anzugehen. Dies ist nicht unbedingt darauf zurückzuführen, das hier mit teuren Medikamenten Geld verdient werden soll, die Ursachen liegen vielmehr in einem gewissen Unverständnis aller Zusammenhänge begründet. Genau an diesem Punkt möchte der Kongress - die Interviews können übrigens einen Tag lang gratis angeschaut werden - Aufklärung schaffen. Die teilnehmenden Experten werden ihren Fokus konsequent auf alle Aspekte richten. So sind die Rückenschmerzen oft nur das letzte Anzeichen für verschiedene ineinander greifende Beschwerden, die sich letztlich im besagten Krankheitsbild äußern, so der Veranstalter des Kongresses. Ganzheitlichkeit ist daher das Stichwort, welches bei jedem Interview an erster Stelle stehen wird.



Impulse für ein besseres Leben



Das Menschen, die unter Rückenschmerzen leiden, nicht unbedingt eine hohe Lebensqualität besitzen, ist auch unter Allgemeinmedizinern hinlänglich bekannt. Gerade hier soll der Onlinekongress "Gesundheit lenkt Energie -Back to Balance" neue Impulse geben. So wird es in vielen Gesprächen darum gehen, wie sich Rückenschmerzen adäquat vermeiden lassen. Auch Methoden zur Heilung oder Linderung der Beschwerden werden im Vordergrund stehen. Doch auch wer unter Rückenschmerzen leidet, muss nicht unbedingt etwas von seiner Lebensfreude einbüßen. Verschiedene Experten werden hierzu beraten und aufzeigen, wie das Leben trotz allem wieder vital und selbstbestimmt von statten gehen kann. Dabei steht auch die Lebensführung im Fokus der Betrachtungen, denn diese kann einen erheblichen Einfluss auf unser seelisches und körperliches Befinden haben. Ein schmerzfreies Dasein und die Aktivierung der Selbstheilungskräfte sollen dabei das Hauptanliegen des Kongresses sein, wenn es nach dem Veranstalter geht.





Einfach online anmelden



Wer diesen Kongress verfolgen möchte, muss nicht extra eine weite Anreise auf sich nehmen. Das ganze Projekt wird online umgesetzt und somit ist auch die Anmeldung einfach und schnell erledigt. Interessierte können sich auf der Seite www.gesundheit-lenkt-energie-kongress.de kostenlos registrieren. Für jeden User wird es ein Anmeldegeschenk geben, welches sich natürlich thematisch auf das Thema Rückenschmerzen bezieht. Auf der Seite des Veranstalters kann zudem ein Blick auf alle Dozenten geworfen werden, wobei auch deren Referenzen eingesehen werden können.



Termin steht bereits fest



Der Onlinekongress "Gesundheit lenkt Energie -Back to Balance" findet vom 03. bis zum 11. Februar 2017 statt. Den Teilnehmern werden jeden Tag drei Interviews zur Verfügung gestellt. Diese sind im Rahmen der Teilnahme kostenfrei und können von jedem beliebigen Endgerät aus betrachtet werden. Feste Zeiten oder Liveübertragungen gibt es nicht, sodass jeder Teilnehmer zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt die Inhalte betrachten kann. Hierdurch wird ein Höchstmaß an Erreichbarkeit gewährleistet und möglichst viele User können den Interviews folgen, so der Veranstalter.



Wer steckt dahinter



Beim besagten Veranstalter handelt es sich eigentlich um zwei Personen. Birgit Terletzki und Marc Bratek. Sie haben selbst jede Menge Erfahrung mit den Höhen und Tiefen des Lebens und arbeiten als Gesundheitscoaches im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Sie bezeichnen sich als Querdenker und Forscher. Beiden litten selbst unter verschiedenen Beschwerden und erkannten schließlich, dass nur eine ganzheitliche Betrachtung des Lebens an sich, zu einer immensen Besserung führen kann. In ihrem Kongress wollen die beiden ganzheitliches Wissen an die Allgemeinheit weitergeben und hoffen auf eine möglichst hohe Beteiligung. Schaut man die beiden an, erkennt man schnell wie entspannt sie wirken und allein dies zeigt bereits, dass ihre selbst gelebte natürliche Lebensführung tatsächlich für Körper, Geist und Seele positive Auswirkungen mit sich bringt. Im Onlinekongress "Gesundheit lenkt Energie -Back to Balance" wird jeder davon ein Stück abbekommen können.



















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.gesundheit-lenkt-energie-kongress



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

1. Gesundheit-lenkt-Energie-Kongress "Back to Balance"

Leseranfragen:

Trappenweg 1C, 14612 Falkensee

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 11.01.2017 - 08:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1443030

Anzahl Zeichen: 4740

Kontakt-Informationen:

Firma: 1. Gesundheit-lenkt-Energie-Kongress "Back to Balance"

Ansprechpartner: Birgit Terletzki

Stadt: Falkensee

Telefon: 0175-2452961



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.