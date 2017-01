SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN HERSTELLER VON ABDICHTUNGS-SYSTEMEN IN ÖSTERREICH

(Thomson Reuters ONE) -

Sika AG /

SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN HERSTELLER VON ABDICHTUNGS-SYSTEMEN IN ÖSTERREICH

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire



Sika übernimmt Bitbau Dörr, einen führenden Hersteller von Abdichtungssystemen

mit Sitz in Innsbruck, Österreich. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der

Zustimmung der österreichischen Wettbewerbsbehörde. Zum Produktportfolio zählen

komplette Abdichtungssysteme, die auf Dächern, an Bauwerken und im Tiefbau zum

Einsatz kommen. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen mit 85

Mitarbeitenden einen Umsatz von CHF 50 Millionen.



Mit der Übernahme von Bitbau Dörr GmbH baut Sika ihr Produktsortiment aus.

Wachstumsmöglichkeiten werden für beide Unternehmen durch die Erweiterung der

Vertriebskanäle und der Kundenbasis entstehen. Sika wird künftig ihren Kunden

eine breitere Palette an hochwertigen und langlebigen Abdichtungssystemen

anbieten können, basierend auf Polymerbitumen-Abdichtungsbahnen.



Seit der Gründung des Familienunternehmens vor 150 Jahren hat sich Bitbau Dörr

zu einem renommierten Anbieter von Abdichtungssystemen entwickelt, dessen

Qualitätsprodukte auf Flach- und Steildächern, Brücken und Parkdecks und im

Tiefbau Anwendung finden. Der Hauptsitz des Unternehmens mit zentralem

Warenlager und Fertigung befindet sich in Innsbruck. Mit drei weiteren

Vertriebsstandorten in Wien, Graz und Linz ist Bitbau Dörr flächendeckend in

Österreich vertreten und exportiert ihre Qualitätsprodukte auch in die

angrenzenden Nachbarländer.



Paul Schuler, Regionalleiter EMEA: "Durch die Übernahme des führenden

österreichischen Herstellers von Baumaterialien auf Bitumenbasis und

Komplettlösungen für Abdichtungen profitieren unsere Kunden künftig von einem

erweiterten Produktangebot. Aufgrund der zentralen Lage, der hochqualifizierten



Forschung und Entwicklung und der ausbaufähigen Fertigungskapazitäten wird der

neue Standort innerhalb von Sika als Kompetenzzentrum für Bitumen

Abdichtungssysteme in Zentraleuropa etabliert. Wir heissen alle Mitarbeitenden

von Bitbau Dörr bei Sika willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam unser

Geschäft auszubauen."



KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik(at)ch.sika.com





SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 97 Ländern und produziert in über 170 Fabriken. Ihre

mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75

Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:





Medienmitteilung:

http://hugin.info/100359/R/2070378/777891.pdf







This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Sika AG via GlobeNewswire















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sika.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sika AG

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.01.2017 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1443032

Anzahl Zeichen: 3640

Kontakt-Informationen:

Firma: Sika AG

Stadt: Baar





Diese Pressemitteilung wurde bisher 58 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung