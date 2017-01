New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

Redlining, Anmerkungen und Markup mit der neuen RxHighlight R17.2 Version

Vom elektronischen Rotstift zum Kommunikationsinstrument

(PresseBox) - Das technische Fundament für die Kommentierungstechnik bildet ein Viewer, der den Import zahlreicher Dateiformate, wie u.a. DWG, TIFF, PDF, DGN und PLT, ermöglicht. Ohne das Originaldokument bzw. Zeichnung zu verändern, wird wie auf einer über dem Original Liegenden Folie gezeichnet.

Original und Einfügungen können dann in einem neuen Dokument gespeichert werden. RxHighlight R17.2 wartet mit einer Fülle von Möglichkeiten auf. Neben ?klassischen? Kommentierungsobjekten wie Polylinien, Layerstrukturen, Pfeilen, Texten, Flächen aller Art und Freihandstift, gibt es auch ?Sprechblasen? und Bemaßungen. Flächenobjekte können wahlweise transparent oder abdeckend sein. Es stehen Fang-Funktionen für Vektor-Objekte zur Verfügung, Kommentierungs-Objekte lassen sich editieren sowie Symbolbibliotheken nutzen, die Anwender mit eigenen Symbolen erweitern können. Der Symbolmanager dient als nützliches Werkzeug.

Aus DWG-Dateien können Blöcke direkt in Symbole einer RxSL-Bibliothek umgewandelt werden. Somit stehen Wiederholteile- Bibliotheken aus CAD-Programmen jetzt für die Kommentierungstechnik zur Verfügung. Auch lassen sich andere Vektor- und Raster/ Bitmap-Symbole in Bibliotheken übernehmen. Für die Teamarbeit -Kollaboration- stellt RxHighlight eine Fülle von Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Ein Benutzer mit Administrationsrechten kann Kommentare zusammenfassen und verwerfen incl. einer Rechteverwaltung.

Die Kommentarhistorie-Funktion dient der Nachvollziehbarkeit.





Dies ist eine Pressemitteilung von

GRAFEX

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 11.01.2017 - 07:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1443037

Anzahl Zeichen: 1624

Kontakt-Informationen:

Firma: GRAFEX

Stadt: Langenhagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung