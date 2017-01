Plusminus/CORRECTIV.org: Mehr als jedes vierte Krankenhaus in Deutschland erfüllt Hygienevorschriften nicht - Mehr Keimpatienten

(ots) -



Mehr als jedes vierte Krankenhaus, genau 26 Prozent, erfüllt die

Hygienevorschriften des Robert Koch Instituts nicht und beschäftigt

zu wenig Hygienepersonal. Das ergeben gemeinsame Recherchen des

ARD-Magazins Plusminus und des Recherchezentrums CORRECTIV.org.

Schlusslicht ist demnach Bremen, wo 43 Prozent aller Kliniken die

Vorgaben nicht erfüllen, auf dem vorletzten Platz liegt Thüringen mit

42 Prozent, danach folgt Berlin mit 37 Prozent. Am besten schneidet

dagegen Hamburg ab, wo nur 10 Prozent der Kliniken die

Hygienevorgaben verfehlen.



CORRECTIV.org und Plusminus haben erstmals eine frei zugängliche

Datenbank erstellt, in der man auf der Homepage plusminus.de

nachschauen kann, welche Krankenhäuser die Hygienestandards erfüllen

und welche nicht.



Dirk Janssen, Vizechef des Landesverbands Nord der Krankenkasse BKK,

hält die Ergebnisse für alarmierend. Sie zeigten "gravierende Mängel"

vieler Kliniken im Umgang mit Hygiene. Wenn sich nichts ändere,

"kostet das jedes Jahr tausenden Patienten das Leben", sagt Janssen.



Das Bundesgesundheitsministerium schiebt die Verantwortung den

Bundesländern und den einzelnen Kliniken zu. Mit dem

Infektionsschutzgesetz von 2011 sollten bis Ende 2016 verbindliche

Regelungen für ausreichendes Hygienepersonal geschaffen werden.

Gesundheitsminister Herrmann Gröhe (CDU) stellte Anfang 2015 außerdem

einen Zehn-Punkte-Plan zur Bekämpfung multiresistenter Keime in

Kliniken vor, der zum Ziel hatte, bis Ende 2016 mehr Hygienepersonal

einzustellen. Das Erreichen des Ziels wurde "auf Bitten der Länder

zwischenzeitlich bis Ende 2019 verlängert", wie das



Gesundheitsministerium mitteilte. Walter Popp, Vizepräsident der

deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene kritisiert: "Die

Krankenhäuser haben die Initiative ausgesessen."



Weitere Infos: Mittwoch, 11.1.2017, 8.00 Uhr bei plusminus.de und

correctiv.org sowie um 21.45 Uhr im ARD-Magazin Plusminus im Ersten.









