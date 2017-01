Partnervermittlung: PV-Exklusiv als diskreter Partner

Für die im gesamten deutschsprachigen Raum tätige Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) zählt die persönliche Begleitung aller Kunden. Das ist das Erfolgsrezept von Nicole Reddig und Markus Poniewas.

Die Partnervermittlung PV-Exklusiv GmbH hat sich auf gehobenes Klientel spezialisiert.

(firmenpresse) - Wer lange Zeit erfolglos auf Partnersuche ist, bei dem setzt irgendwann zwangsläufig der Frust ein. Arbeitsplatz, Freundeskreis, Sport- und Gesellschaftsvereine, alle Möglichkeiten scheinen ausgeschöpft, und die Zufallsbekanntschaft beim Ausgehen hat sich als Luftnummer entpuppt - mit falschen Angaben zur Person und allem, was dazu gehört. Aber anstatt enttäuscht aufzugeben und sich in das dauerhafte Single-Dasein zu ergeben, kann es Sinn ergeben, sich an eine erfahrene und professionelle Partnervermittlung zu wenden.

"Eine Partnervermittlung ist der diskrete Partner und Begleiter von Menschen, die auf der Suche nach einer ernsten und langfristigen Beziehung sind. Wir unterstützen keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für uns zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit", sagt Nicole Reddig, Gründerin und Geschäftsführerin der Partnervermittlung PV-Exklusiv ( www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen aus dem Raum Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft.

Diese partnerschaftliche Begleitung unterscheide Unternehmen wie PV-Exklusiv auch von den Online-Dating-Angeboten. Deren Geschäftsmodell basiere darauf, einfach nur eine Plattform zur Verfügung zu stellen - ohne Beratung, ohne Prüfung der Angaben, ohne persönliche Beziehung zu den Beratern. "Unsere Dienstleistung basiert nicht auf Glück oder dem Zufall, mit den richtigen Klicks irgendwann den passenden Partner zu finden - und nach ein paar Jahren oder mit vielen Umwegen über zig nicht ernst gemeinte oder völlig unpassende Anfragen und Angebote", sagt Nicole Reddig, die häufig mit Klienten aus Stuttgart, München, Karlsruhe, Augsburg, Nürnberg und anderen Städten in Süddeutschland zu tun hat. Vielmehr basiere die Partnervermittlung bei PV-Exklusiv auf persönlichem Kontakt und darauf, durch intensive Gespräche alle notwendigen Informationen zu sammeln und auf dieser Basis die richtigen Menschen zusammenzubringen.

"Wir stehen unseren Kunden so lange zur Seite, wie der Vermittlungsprozess dauert. Das sind in der Regel drei bis vier Monate, aber manchmal eben auch mehr. Das kann dann passieren, wenn sehr spezielle Ansprüche bestehen oder die Persönlichkeiten sehr komplex sind und es einfach wenige Menschen gibt, die wirklich dazu passen", sagt PV-Exklusiv-Berater Markus Poniewas, der seit vielen Jahr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig ist. "Für uns ist es entscheidend, immer als persönlicher Ansprechpartner für unsere Kunden zu fungieren. Wer in unsere Datenbank aufgenommen wird, wird nicht alleine gelassen."

Aber genau das passiere bei den Online-Plattformen. Dort sei jeder auf sich gestellt und müsse - je nach Attraktivität des Profils - mit ungezählten Anfragen und Angeboten hantieren, ohne zu wissen, was ernst gemeint ist und was eben nicht. "Und genau das ist unsere Aufgabe. Bevor wir jemanden vermitteln können, müssen wir zuerst zuhören und beraten. Dann können wir die wirklichen Wünsche feststellen und herausarbeiten, wie das Profil des richtigen Partners aussehen sollte. Wie soll das online funktionieren, wo es keine Beratung und keine wirkliche Sicherheit gibt, was die Profile der Interessenten angeht?", fragt Markus Poniewas.

PV-Exklusiv habe sich als Berater und Partner am Markt positioniert und erhalte für dieses Vorgehen erheblichen Zuspruch bei den Kunden. "Die Menschen merken schnell, wie eng wir sie begleiten und auf ihre Wünsche eingehen. Bei uns fühlen sie sich aufgehoben", sagt Nicole Reddig.





Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Nicole Reddig geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Nicole Reddig und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

