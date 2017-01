*NEUES SEMINAR* Die perfekte Teamassistenz

Überzeugen durch Fachwissen und Kommunikation

(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Selbstorganisation, Zusammenarbeit mit dem Chef und BWL Basis-Wissen.



/> Gewinnende Rhetorik und Kommunikation im Telefongespräch

/> Aktives Zuhören und Fragetechniken

/> Erfolgreiche Argumentation bei schwierigen Kunden

/> Geschickte Formulierungen für mehr Gesprächs- und Vertriebserfolg





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



18.-19.01.2017 Hamburg & Frankfurt

21.-22.02.2017 München & Münster

04.-05.04.2017 Leipzig & Düsseldorf

16.-17.05.2017 Nürnberg

11.-12.07.2017 Stuttgart & Berlin





Ihr Nutzen:



Tag 1

/> Erfolgreich Kommunizieren

/> Büroorganisation & Selbstmanagement

/> Erfolgreich kommunizieren und selbstbewusst auftreten

/> Das Team of Two - perfekte Zusammenarbeit mit dem Chef



Tag 2

/> Mit Fachwissen Überzeugen

/> BWL Basis-Wissen

/> Licht ins Dunkel der Zahlen: Budget, BWA, Bilanz, GuV und Liquidität

/> Projekte erfolgreich managen





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ S&P Checkliste: Die ABC-Analyse - Prioritäten richtig setzen

+ S&P Test: Welcher Zeitmanagementtyp bin ich?

+ S&P-Test: Eigene Kommunikationsstärke einschätzen

+ S&P Leitfaden "Effektive Chefassistenz"

+ S&P Leitfaden "BWL Basis-Wissen"

+ S&P Checklisten "Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen"

+ S&P Muster-Agenda und Muster-Protokoll für Projekt-Meetings



Vorsprung in der Praxis



Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:



Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen



Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:



Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.





S&P Unternehmerforum GmbH

Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München

