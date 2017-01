EANS-Adhoc:Österreichische Staatsdruckerei Holding AG / Staatsdruckerei erhält

internationalen Großauftrag

11.01.2017



Wien, am 11.01.2017



Die Österreichische Staatsdruckerei hat einen internationalen Auftrag

über ID-Dokumente in der Höhe von rund EUR 10 Mio. erhalten.



Der Auftrag wird im kommenden Geschäftsjahr 2017/18 realisiert

werden. Wie in der Hochsicherheits-Dokumenten-Branche üblich wird

auch bei diesem Auftrag auf die Nennung des Auftraggebers verzichtet.



Rückfragehinweis:

Mag. Helmut Lackner

Chief Financial Officer

Tel.: +43/1/206 66 - 208

lackner(at)staatsdruckerei.at



Emittent: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG

Tenschertstraße 7

A-1239 Wien

Telefon: +43 1 206 66

FAX: +43 1 206 66 100

Email: office(at)staatsdruckerei.at

WWW: www.staatsdruckerei.at

Branche: Verarbeitende Industrie

ISIN: AT00000OESD0

Indizes: Standard Market Auction

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch



Österreichische Staatsdruckerei Holding AG

Österreichische Staatsdruckerei Holding AG

Datum: 11.01.2017 - 09:02

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG





