Lügen der Karriere wegen - Umfrage: Im Berufsleben sind Schwindeleien an der Tagesordnung

(ots) - Lug und Trug in deutschen Büros? Wie eine

repräsentative Umfrage im Auftrag des Gesundheitsportals

"www.apotheken-umschau.de" herausfand, geht es im Geschäftsleben

nicht immer ganz ehrlich zu. Jeder zweite Berufstätige (49,4 %) ist

demnach der Ansicht, dass man der Karriere im Berufsleben wegen schon

mal zu einer Lüge greifen muss, um sich gegen die Konkurrenz

durchzusetzen. Fast jeder dritte Berufstätige (31,9 %) gibt zu,

seinen Arbeitskollegen oder Vorgesetzten gegenüber nicht immer ganz

aufrichtig zu sein und jeder Sechste (15,9 %) hat bereits bei einer

Bewerbung um einen Arbeitsplatz schon mal gelogen. Vier von zehn

berufstätigen Männer und Frauen in Deutschland (40,8 %) haben sich

auch schon mal im Beruf krank gemeldet, obwohl sie eigentlich gesund

waren.



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsportals

"www.apotheken-umschau.de", durchgeführt in persönlichen Interviews

von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.101 berufstätigen Männern

und Frauen ab 14 Jahren.



Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "www.apotheken-umschau.de"

zur Veröffentlichung frei.







Datum: 11.01.2017 - 09:00

