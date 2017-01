Kommentar zur Handball WM Rechtevergabe

Dror Ginzberg, Mitgründer und Geschäftsführer von Wochit kommentiert:

(firmenpresse) - “Ab heute überträgt die Deutsche Kreditbank (DKB) – Großsponsor der Handball WM – alle Spiele der deutschen Handball Nationalmannschaft live und exklusiv auf ihrer eigenen Seite http://handball.dkb.de/ im Internet. Damit ist erstmals keine traditionelle Sendeanstalt für die Übertragung verantwortlich.”



“Während Handball Weltmeisterschaften bisher stets auch im Fernsehen übertragen wurden – zu gleichen Teilen im Bezahlfernsehen und bei den Öffentlich-Rechtlichen – ist das Zuschauen dieses Mal nur über das Internet möglich. Der Kauf der exklusiven Übertragungsrechte durch einen Großsponsor, welcher weder im TV noch in den Medien zu Hause ist, ist hierzulande ein Novum.”



“Dass die Nationalmannschaft der Männer, die sogenannten #BadBoys, überhaupt bei ihren Spielen live zu sehen sind, ist dabei eine Lösung in letzter Sekunde. Nachdem reihenweise mögliche Käufer der Rechte abgesprungen sind, wurde Kritik am Rechteinhaber BeIN Sports laut. Hier sah die DKB ihre große Chance die Rechte selbst zu erwerben. Wie der Vorstandsvorsitzende der DKB betont, hat man damit die Gelegenheit die Verbundenheit zum Sport auszudrücken.”



“Der Kauf der Übertragungsrechte durch einen Großsponsor und Finanzdienstleister markiert den Aufbruch in eine ganz neue Ära der Rechtevergabe. Waren bisher noch die klassischen Medienunternehmen der erste Anlaufpunkt und die Streamingdienste die Überraschungskandidaten, so hat sich das Spektrum jetzt noch weiter geöffnet. Es ist also zu erwarten, dass immer mehr verschiedene Mitbieter für die Übertragungsrechte von Sportereignissen hinzukommen werden. Eins eint aber alle miteinander: Das Onlinestreaming wird als Übertragungskanal immer wichtiger und Online Video wird immer relevanter für die Medienwelt.”







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wochit.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:



Wochit ist eine Video-Erstellungs-Plattform, durch welche Nachrichtenredaktionen, kreative Köpfe sowie Unternehmen die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer einfangen und erweitern können – durch die Überzeugungkraft von Videos.



Das Unternehmen Wochit wurde im Jahre 2012 gegründet und stellt Software, Material und Lizenzen zur Verfügung, um jedem eine einfache und schnelle Videoproduktion zu ermöglichen. Diese können dann unkompliziert in sozialen Netzwerken und auf digitalen Plattformen sowie Nachrichtenportalen veröffentlicht werden.

Wochit hat sowohl den Gutenberg Preis für herausragende Technologien im Bereich Journalismus gewonnen, als auch die Digiday-Auszeichnung als beste Video-Technologie-Innovation. Der Konsum von Videos und der Gesamtanteil des Online-Publikums wird sich zunehmend steigen. Unternehmen aller Größenordnungen sehen sich vermehrt den Druck ausgesetzt, Videos als Standardmethode in die redaktionelle Strategie zu implementieren.



Mit Wochit ist das auf einer einzigen effizienten Plattform möglich. Zahlreiche Medien, darunter unter anderem Focus, AOL, Die Welt, Der Spiegel, ProSieben oder Bauer nutzen den Service bereits. Finanziert ist das Unternehmen mit Sitz in New York und Büros in Los Angeles, London und Tel Aviv durch Cedar Fund, Greycroft Partners, Marker LLC und Redpoint Ventures. Mehr unter: http://www.wochit.com.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wochit

PresseKontakt / Agentur:

Clarity PR Berlin

patrick(at)clarity.pr



Datum: 11.01.2017 - 09:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1443067

Anzahl Zeichen: 1866

Kontakt-Informationen:

Firma: Wochit

Ansprechpartner: Patrick Pickhan

Stadt: New York

Telefon: 03049209569



Meldungsart: Interview

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



Die Kommentare sind einzeln freigegeben und können von Ihnen für etwaige Artikel zur Handball WM Rechte-Situation verwendet werden.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.