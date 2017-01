Verona Pooth: "Ab 40 wird der Sex besser" (FOTO)

Power-Lady Verona Pooth genießt Erotik heute entspannt. "Der Sex

wird ab 40 besser und cooler, weil man ein neues Selbstbewusstsein

hat", sagte die 48-Jährige im Interview mit GALA (Ausgabe 03/17, ab

morgen im Handel). "Das hängt mit einem veränderten Körperbewusstsein

zusammen. Ich bin viel gelassener und weiß, wo ich stehe und wer ich

bin. Wenn mich jetzt jemand kritisiert, interessiert mich das gar

nicht." Dass viele Ü-40-Frauen heute im Gegensatz zu früheren

Generationen als sexy und begehrenswert gelten, erklärt Pooth so:

"Man sucht wieder mehr nach Qualität. Ich sehe immer häufiger

erfolgreiche Männer, die keine 20-Jährige neben sich sitzen haben,

sondern eine coole 40- oder 45-Jährige. Weil sie sagen: Die kann was,

die hat was zu erzählen, die stellt etwas dar."







Kommentare zur Pressemitteilung