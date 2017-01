PRG XL Video präsentiert Virtual Reality Anwendungen auf der BOE 2017

Auf der kommenden BEST OF EVENTS (BOE) am 18. und 19. Januar 2017 in Dortmund, der führenden Fachmesse für die Eventindustrie, präsentiert sich PRG XL Video erneut als leistungsstarker Anbieter für die Ausstattung und Durchführung von Veranstaltungen (Halle 5, Stand E02).

Sky du Mont im Studio von PRG XL Video

(firmenpresse) - Der Auftritt knüpft dabei an das erfolgreiche Konzept aus dem letzten Jahr an und inszeniert das Thema „Virtual Reality (VR) für Events“ in einem abgetrennten Bereich. Dort können die Besucher auf unterhaltsame und informative Weise erfahren, welche VR-Anwendungen derzeit im Veranstaltungsbereich möglich sind. Natürlich hat PRG XL Video auch in diesem Jahr wieder speziell für den BOE-Auftritt vorproduzierten Content im Gepäck.



An beiden Messetagen wird die Technologie anhand von VR-Demonstrationen und in Einzelgesprächen mit den Spezialisten von PRG Lab nähergebracht und erläutert. Zusätzlich stehen für die Besucher verschiedene Info-Stationen mit VR-Videos bereit. Da die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist, empfiehlt PRG XL Video eine vorherige Anmeldung der Interessenten unter folgendem Link:



www.boe.prg.de



Ohne Anmeldung kann es zu Wartezeiten kommen.



Der öffentliche Standbereich informiert über das umfangreiche Portfolio von PRG XL Video für die technische Ausstattung von Events und stellt auch einige Highlights im Detail vor. Dazu gehört das preisgekrönte PRG GroundControl Verfolger-System, das die unkomplizierte ferngesteuerte Bedienung von Follow-Spots erlaubt, ohne dass der Operator direkt am Scheinwerfer positioniert sein muss.



Auch das MICE Forum der Best of Events hat seinen Platz auf der Standfläche von PRG XL Video bekommen. In Vorträgen und Diskussionen beleuchten Branchen-Insider, Fachjournalisten und andere Vertreter der Branche aktuelle Entwicklungen der Livekommunikation.



Die Messepräsentation von PRG XL Video auf der BOE wird unter anderem von den Partnern Gerriets, Concept4Vision und Stage Kinetik unterstützt, die ihrerseits eigene Neuheiten vorstellen. Als VIP vor Ort wird darüber hinaus der Kult-Schauspieler Sky du Mont am 18. Januar am Stand von PRG XL Video anwesend sein. Alle Informationen zum Auftritt gibt es auch online: www.prg.com/de/de/news-info/best-of-events-boe











Über Production Resource Group AG

Die Production Resource Group AG (PRG XL Video – Eventdienstleistungen und Veranstaltungstechnik) ist ein Tochterunternehmen der amerikanischen Production Resource Group, L.L.C. (PRG), und betreibt in Deutschland Standorte in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Das Unternehmen, das in Deutschland die Marke „PRG XL Video“ verwendet, ist ein führender Full-Service-Anbieter der Veranstaltungsbranche und zum Beispiel für Agenturen, Unternehmen, Veranstalter und Fernsehsender tätig. Das Leistungsangebot von PRG XL Video reicht von der Unterstützung bei der Veranstaltungskonzeption über die Planung, Durchführung und technische Ausstattung von Veranstaltungen aller Art. Je nach Kundenwunsch werden einzelne Gewerke oder Generaldienstleistungen erbracht. Die Gesellschaft verfügt über langjährige internationale Erfahrung und besitzt den größten Vermietpark an Veranstaltungstechnik weltweit. In Deutschland beschäftigt PRG XL Video mehr als 300 qualifizierte Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Veranstaltungsbranche. International beschäftigt die PRG-Gruppe mehr als 3.000 Mitarbeiter.

www.prg.com/de

Kommentare zur Pressemitteilung