Freiwilligenarbeit mit RGV: Spenden- und Engagementbericht 2016 veröffentlicht

Der Freiwilligenarbeit Veranstalter Rainbow Garden Village (RGV) veröffentlicht seinen ersten Spenden- und Engagementbericht. Im Jahr 2016 konnten mehr als 45.600 Euro an Spendengeldern direkt an die sozialen Einrichtungen in Afrika und Asien entrichtet werden. Hinzu kamen zahlreiche Sach-, Knowhow- und Zeitspenden sowie zusätzliche Spenden der Volunteers und Auslandspraktikant/innen. 98% der Rückkehrenden geben an, sich weiterhin ehrenamtlich engagieren zu wollen.



(firmenpresse) - Die Verwendung von RGV Geldern in den Zielländern

Unter der Anleitung des deutschen Hauptsitzes der Organisation agieren die einheimisch-deutschen RGV Länderteams vor Ort weitgehend selbstständig. Dies hat vielerlei Vorteile. Zunächst stellt RGV mehr als 45 sichere Arbeitsplätze für Team- Mitglieder in Afrika und Asien. Alltägliche, notwendige Dienstleistungen werden bewusst direkt vor Ort in Auftrag gegeben, sodass die lokale Wirtschaft des Landes davon profitieren kann. Da die RGV Länderteams in den Zielländern arbeiten und leben, entscheiden sie eigenständig, welche Leistungen und Spenden an welche Projekte und Einrichtungen entrichtet werden sollen. Weiterhin unterbreiten sie dem in München ansässigen Hauptsitz der Organisation Vorschläge für weitere Investitionen vor Ort. Der Engagement- und Spendenbericht gibt detaillierte Einblicke in die geleisteten Mittel.



Das Engagement der RGV Teilnehmenden – während und nach der Auslandszeit

Zahlreiche RGV Teilnehmende unterstützen ihre Projekte sowohl während, als auch noch nach ihrer Rückkehr finanziell. Laut Rückkehrer-Umfrage möchten sich mehr als 98% nach ihrem Aufenthalt weiterhin ehrenamtlich engagieren. Durch das Engagement Ehemaliger konnten im Jahr 2016 beispielsweise Spielplätze in Südafrika, Tansania, Sri Lanka und Ghana renoviert und neu errichtet werden. Zahlreiche Schüler-Patenschaften, das Durchführen eines Näh-Workshops in Tansania und das Starten eines Recycling-Projektes in Nepal sind nur einige der beeindruckenden Aktionen von Teilnehmenden.



Nachhaltigkeit und Sozialverantwortlichkeit

Für den Freieilligenarbeit Veranstalter Rainbow Garden Village stand das Jahr 2016 im Zeichen der Selbstverpflichtung zur Umsetzung eigener Ansprüche in Bezug auf die Themen Nachhaltigkeit und Sozialverantwortlichkeit. Denn die Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit der Projektarbeit sind ein zentrales Anliegen der Organisation. Im Spenden- und Engagementbericht 2016 beschreibt die Organisation auf transparente Art und Weise ihre Maßnahmen zur Sicherstellung dieses Anspruchs, welcher für RGV auch im Jahr 2017 von größter Bedeutung sein wird.





Aufbau des RGV Spenden- und Engagementberichts 2016

Der Spenden- und Engagementbericht 2016 gibt zunächst Einblicke in die Verwendung der Teilnahmegebühren in den jeweiligen Ländern. Hierbei wird klar differenziert zwischen dem Engagement der Länderteams und dem Hauptsitz in Deutschland. Anschließend wird das individuelle Engagement der Freiwilligen in den Zielländern hervorgehoben. Zuletzt werden die implementierten Maßnahmen für mehr Sozialverantwortlichkeit vorgestellt.







Rainbow Garden Village (RGV) ist ein Reiseveranstalter, der sich mit der Entsendung und Begleitung von Freiwilligen- und Praktikumseinsätzen in Afrika und Asien für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort engagiert. Durch das gemeinnützige Handeln und Unterstützen vor Ort erweitern die Teilnehmenden ihre interkulturellen Kompetenzen. Das Eintauchen in fremde Kulturen ermöglicht einen Perspektivenwechsel. Die sinnvolle Projektplatzierung, die Organisation des gesamten Auslandsaufenthaltes und die Anleitung vor Ort zählen zu den Service-Leistungen von RGV.



Rainbow Garden Village

