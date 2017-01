Prädikat "besonders wertvoll" für Chris Kraus DIE BLUMEN VON GESTERN/Kinostart mit Prädikat auch für Tragikomödie BOB DER STREUNER und den Animationsfilm BALLERINA

(ots) - Als Holocaust-Forscher versteht Totila Blumen

keinen Spaß. Vor allem dann nicht, wenn seine Kollegen versuchen,

einen Auschwitz-Kongress in ein hochdekoriertes Event zu verwandeln.

Als Totila dann auch noch eine französische Forscherkollegin zur

Seite gestellt wird, die extrem anstrengend ist, befindet sich Totila

schon bald am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Das ist erst der

Anfang der Geschichte des neuen Films von Chris Kraus, DIE BLUMEN VON

GESTERN (Start: 12. Januar) mit Lars Eidinger und Adèle Haenel in den

Hauptrollen. "Auf der schauspielerischen Ebene liefert der Film eine

intensive Beziehungsdarstellung, die ein Spiel mit der Erwartung des

Publikums geschickt nutzt, lenkt und zu überraschenden Wendungen

führt. In seinen rasanten Dialogen erinnert der Film mitunter an

Hollywoods Screwball Comedies oder die Großstadtfilme Woody Allens.

Die besondere Leistung des Films liegt darin, den Holocaust-Diskurs

der 2010er Jahre differenziert zu vermitteln und einen frischen und

neuen Blick auf die Erinnerungskultur in Deutschland zu werfen, die

zwischen ethischer Verantwortung und kommerziellen Mechanismen

aufgerieben scheint. Eine erstaunlich mutige und überraschende

Tragikomödie über die Erinnerungskultur und Erforschung des Holocaust

und darüber hinaus ein außergewöhnliches Autorenwerk, das ganz eigene

und großartige Qualitäten besitzt." So urteilt die fünfköpfige

Expertenrunde der FBW in ihrem Gutachten über den Film, dem sie

einstimmig das höchste Prädikat "besonders wertvoll" verleiht.



Bereits als Buch war die bewegende Geschichte über eine

ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Mann und einem Kater enorm

erfolgreich. Nun kommt mit BOB DER STREUNER (Start: 12. Januar) unter

der Regie von Roger Spottiswoode die Verfilmung der Vorlage in die

Kinos. Erzählt wird die wahre Geschichte von James Bowen, einem



Außenseiter der Gesellschaft. James ist drogenabhängig, obdachlos und

auf dem Weg nach ganz unten. Doch dann verschafft ihm eine

Sozialarbeiterin eine Unterkunft, in der er prompt Gesellschaft

bekommt. Denn eines Nachts besucht ihn ein Kater, den James auf den

Namen Bob tauft. Von nun an sind Bob und James unzertrennlich. Und in

ganz London stadtbekannt. Laut der Jury der FBW gelingt es dem Film

"mit leichter Hand, den Blick des Zuschauers auf die Außenseiter der

Gesellschaft zu wenden." Ein weiteres Lob der Jury gilt den

"exzellenten Darstellern, insbesondere Luke Treadway in der

Hauptrolle, denen Spottiswoode einiges zutraut und denen er deshalb

viel Platz zur Entfaltung lässt". Für die Jury trifft der Film

"mitten ins Herz" und zeigt, "mit welch einfachen Mitteln ein Film

sein Publikum mitreißen kann". Die Jury vergibt das Prädikat

"besonders wertvoll".



Außerdem ganz frisch ausgezeichnet: Der Animationsfilm BALLERINA.

Die französich-kanadische Koproduktion erhält das Prädikat "besonders

wertvoll" der FBW-Expertenrunde. Auch die jungen Nachwuchskritiker

der Jugend Filmjury der FBW zeichnen BALLERINA mit vier Sternen aus

und empfehlen den "farbenfroh animierten, spannenden und lustigen

Film" für Kinder ab 6 Jahren.



In der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Das ergreifende Drama

MANCHESTER BY THE SEA mit Golden-Globe-Gewinner Casey Affleck sowie

der Dokumentarfilm für Kinder, NICHT OHNE UNS.



Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen

unter www.fbw-filmbewertung.com.



Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet

herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders

wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys

mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet

die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.



Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen

und Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten in

Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für

5-14-jährige.



Prädikatsfilme vom 12. Januar 2017



Die Blumen von gestern



Spielfilm, Tragikomödie. Deutschland, Österreich 2016.



Totila Blumen ist Holocaust-Forscher. Als solcher versteht er

keinen Spaß. Per se nicht und auch im Speziellen nicht, wenn seine

Kollegen versuchen, aus einem Auschwitz-Kongress ein

werbefinanziertes Bling-Bling-Event zu machen und somit das Erbe des

gerade erst verstorbenen und von Totila hoch verehrten Professors

Norkus mit Füßen treten. Als man Totila dann auch noch die sehr junge

und sehr nervige französische Studentin Zazie vor die Nase setzt, die

ihm folgt wie ein Hündchen und mit seinem direkten Vorgesetzten ein

Verhältnis hat, ist der stets ernst und überlegt dreinblickende Mann

am Ende. Doch Jammern hilft nicht - erst recht nicht bei seiner

gestressten Frau, die ihn auffordert, weniger zu hadern und sich mit

dem zu arrangieren, was das Leben gerade anbietet. Und so macht

Totila weiter seine Arbeit, unterstützt von Zazie. Die jedoch scheint

ihre ganz eigene Agenda zu haben - eine Agenda, die eng mit Totilas

Familie verknüpft ist. Von der ersten Minute an setzt Chris Kraus in

seinem neuen Film DIE BLUMEN VON GESTERN den Ton: Schnelle Dialoge,

beißender Humor, auf Krawall gebürstete Protagonisten. Das ist der

Stoff, aus dem richtig gute Komödien sind, und der Film entspricht

diesen Anforderungen komplett. Und das trotz des sehr belasteten und

für Humor eher weniger geeigneten thematischen Settings. Dennoch

gelingt dem Regisseur und Autor Kraus das Kunststück, den Zuschauer

auch tief zu berühren. Denn unter der Oberfläche der vor Witz

sprühenden Dialoge und der teilweise sehr obskuren Situationskomik

schaffen Kraus und sein hervorragendes Ensemble, das bis in die

Nebenfiguren mit Glanzleistungen aufwartet, Figuren voller Tiefe und

Tragik. Lars Eidinger spielt den Juniorprofessor zunächst trocken und

bierernst. Doch sein betroffener und oftmals waidwunder Blick, die

Verzweiflung in seiner Stimme und die Hilflosigkeit seiner Gesten

offenbaren jemanden, der innerlich zerrissen ist und nicht nur ein

Suchender in Sachen Geschichte, sondern vor allem nach sich selbst

ist. Dabei helfen kann ihm nur eine Figur wie Zazie, die von Adele

Haenel mit Verve und Esprit gespielt wird. Zazie geht unter die Haut,

ist anstrengend und in ihrer Exaltiertheit oftmals unerträglich. Und

doch ist sie ein zartes, fragiles und fast schon irreales Geschöpf,

dessen Faszination sich nicht nur Totila nicht lange entziehen kann.

Der Zuschauer folgt beiden Figuren auf ihrem jeweiligen Weg und spürt

mit ihnen ein großes persönliches Geheimnis auf, das sie verbindet

und mehr über die Tragik der Geschichte erzählt als jede steife

Abhandlung in einem Lehrbuch. Mit DIE BLUMEN VON GESTERN ist Chris

Kraus ein meisterlicher Film gelungen, der stilsicher zwischen Komik

und Tragik balanciert, ohne albern oder kitschig zu sein. Aberwitzig,

anspruchsvoll, genial.



http://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_blumen_von_gestern



Bob, der Streuner



Spielfilm, Tragikomödie, Literaturverfilmung. Großbritannien 2016.



James ist drogenabhängig, obdachlos und ohne jegliche Perspektive.

Alles, was er hat, ist seine Gitarre, mit der er auf Londons Straßen

musiziert. Doch die ihm zugeteilte Sozialarbeiterin glaubt an James.

Sie nimmt ihn in ein Metadon-Programm auf und verschafft ihm eine

Wohnung - in die jedoch gleich in der ersten Nacht jemand einbricht:

Ein kleiner, wendiger und gewitzter streunender Kater, den James'

Nachbarin auf den Namen Bob tauft. James weiß, dass er sich in seiner

Verfassung nicht anständig um Bob kümmern kann. Doch Bob hat längst

entschieden, bei James zu bleiben. Von nun an sind beide

unzertrennlich. Und James erkennt, dass das Leben manchmal zweite

Chancen bereithält. BOB, DER STREUNER ist die Verfilmung des

gleichnamigen Bestsellers und beruht auf der wahren Geschichte von

James Bowen und seinem Kater Bob. Der Musical- und Theaterdarsteller

Luke Treadaway übernimmt die Rolle von James mit Wahrhaftigkeit,

Charme und Wärme, sodass man seiner Figur gerne durch den bittersüßen

Verlauf der Geschichte folgt, die an manchen Stellen wirkt wie ein

wunderschönes Märchen und doch auf realistische Weise die Härte

zeigt, die das Leben auf der Straße und eine ständige Existenzangst

mit sich bringt. Treadaways Co-Star Bob wird unter anderem von dem

echten Bob dargestellt, dessen entwaffnendem Charme man sich einfach

nicht entziehen kann, auch weil Regisseur Roger Spottiswoode immer

wieder auf den inszenatorisch spannenden Kniff zurückgreift, die

Perspektive Bobs einzunehmen. Das Spiel zwischen Mensch und Katze ist

natürlich, liebevoll und ungezwungen und wirkt dadurch komplett

authentisch. Auch die Nebendarsteller wie Joanne Froggatt als

Sozialarbeitern, Anthony Head als Vater oder Ruta Gedmintas als

Nachbarin, in die James sich verliebt, spielen ihre Rollen mit großem

Einfühlungsvermögen. Am Ende hat James es geschafft, den Drogen zu

entkommen. Und er erhält das Angebot, seine Geschichte

aufzuschreiben. Die Geschichte über einen Mann, dessen Leben leer

war. Bis ein Kater namens Bob kam, um es wieder lebenswert zu machen.

BOB, DER STREUNER ist ein lebensbejahender, unaufgeregt inszenierter

und warmherziger Film, der seine positive Botschaft ohne Kitsch und

mit viel Liebe vermittelt.



http://www.fbw-filmbewertung.com/film/bob_der_streuner



Ballerina



Animationsfilm, Kinderfilm. Frankreich, Kanada 2016.



Félicie hat nur einen einzigen Wunsch: Sie möchte tanzen, eine

Ballerina werden. Doch Félicie lebt in einem Waisenhaus und somit

scheint dieser Traum unerreichbar zu sein. Ihr bester Freund Victor

aber beschwört sie, niemals aufzugeben. Eines Nachts büxen die beiden

aus dem Waisenhaus aus und gehen nach Paris. Dort gelingt es Félicie

tatsächlich, sich unter falschem Namen an einer großen Ballettschule

anzumelden. Ihr fehlt jedoch die Übung, die Kraft und die Raffinesse,

um eine Primaballerina zu sein. Erst als sie die Putzkraft Odette

trifft, die früher selbst Tänzerin war und ihr Talent auch vom großen

Ballettmeister erkannt wird, kann Félicie wieder an ihren Traum

glauben. Und das einzige tun, was sie sich von ganzem Herzen wünscht:

Tanzen. Durch BALLERINA von Eric Summer und Eric Warin zieht sich die

Botschaft, dass man nur mit Leidenschaft seine Träume wahr machen

kann. Und es ist genau diese Leidenschaft und die Liebe zum Detail,

die den französisch-kanadischen Animationsfilm auszeichnet und zu

etwas ganz Besonderem macht. Die Haupt- und Nebenfiguren sind

allesamt liebevoll gezeichnet und in ihrer Charaktertiefe exakt

herausgearbeitet. Vor allem die Figur der Félicie ist eine

ungewöhnliche und starke Heldin, die sich als Identifikationsfigur

für die Zielgruppe anbietet und mit der man mitfiebern, leiden und

auch lachen kann. Die farbenfrohe Bildgestaltung, der zurückhaltende

Einsatz von 3D, der gekonnt zusammengestellte Soundtrack, der

klassische Ballettmusik mit temporeichen aktuellen Songs mischt, eine

Animationskunst auf höchstem Niveau und eine überzeugende

Synchronarbeit sind weitere Qualitäten dieses Films. In ihren

Sprechrollen überzeugen allen voran Maria Ehrich als Félicie, Max von

der Groeben als Victor und Joachim Llambi als Ballettmeister. Auch

die Tanzszenen sind atemberaubend. Leicht wie eine Feder schwebt

Félicie durch den Film. Dabei macht der Film sowohl die Anmut, die

Grazie, aber auch die große Kraftanstrengung und Körperbeherrschung,

die diesen Leistungssport ausmachen, deutlich. BALLERINA ist ein

bezaubernder Film, der an Träume glauben lässt. Denn wenn man mit dem

Herzen und Leidenschaft bei der Sache ist, kann jeder Traum wahr

werden. Ein entzückendes und mitreißendes Animationsmärchen für die

ganze Familie mit einer starken und begeisternden Heldin.



http://www.fbw-filmbewertung.com/film/ballerina



http://www.jugend-filmjury.com/film/ballerina







