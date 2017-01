Tanja Tischewitsch (27) in InTouch: "Der kriegt eine Anzeige"

(ots) - Tanja Tischewitsch (27) wird im Internet schwer

gedemütigt und stellt in InTouch (EVT 12.01.) klar, dass sie sich

wehren wird.



Sie hat einen tollen Körper und zeigt auch gerne mal ein bisschen

mehr - aber nackt würde sich die Reality-Beauty niemals präsentieren!

Umso erschreckender, dass derzeit Videos der 27-Jährigen auf diversen

Pornoseiten im Internet zu finden sind. Ein User lädt regelmäßig

Clips von Tanja hoch, die sie unter anderem selbst auf Instagram

gepostet hat. Ein Video, in dem man ihr üppiges Dekolleté sieht,

stammt aus der Adventszeit. Mit Porno hat das nichts zu tun - und

trotzdem tauchen die Aufnahmen zwischen den Schmuddelfilmchen auf.

Klar, dass die Mutter eines elf Monate alten Sohnes mega-geschockt

ist. "Das Weihnachtsvideo habe ich erst vor ein paar Tagen gemacht",

klagt der Popstar gegenüber InTouch. Immerhin stellt Tanja klar, dass

sie sich wehren will: "Der kriegt eine Anzeige!"



