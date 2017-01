POOLING PARTNERS ÜBERNIMMT SPANISCHEN PALETTENDIENSTLEISTER EL PALET VERDE

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Eck en Wiel/Madrid, 11. Januar 2017 ? Die Faber Halbertsma Groep B.V. firmiert unter dem Namen Pooling Partners und gilt als europäischer Marktführer im ganzheitlichen Pool-Management standardisierter Ladungsträger sowie der Produktion von Holzpaletten und weiteren Behältern und Boxen. Heute gab das Unternehmen die Übernahme des spanischen Pooling-Dienstleisters El Palet Verde bekannt, der im spanischen und portugiesischen Markt agiert. Die Geschäftsanteile hielt bislang die Zara & Logic S.L.

Seinen Hauptsitz hat El Palet Verde in Madrid, Spanien. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen 32 Depots für das aktive Paletten-Pooling innerhalb der entsprechenden spanischen und portugiesischen Zulieferketten. Dabei stellt El Palet Verde stets sicher, dass die Paletten seinen Kunden überall und zu jeder Zeit schnell, komfortabel sowie in der gewünschten Qualität zur Verfügung stehen. Mit seinen Geschäftstätigkeiten generiert das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von rund fünf Millionen Euro. Für die Zukunft plant Pooling Partners, bestehende Beziehungen und Partnerschaften zu El Palet Verdes Kunden und Servicecentern mit großem Engagement aufrechtzuerhalten und mit neuen Synergien zu stärken.

Beide Unternehmen stärken und ergänzen sich gegenseitig

Ingrid Faber, Geschäftsführerin der Faber Halbertsma Groep, zeigt sich nach der Übernahme äußerst zufrieden: ?Das umfassende Netzwerk von El Palet Verde im spanischen Markt ergänzt die internationalen Pooling-Aktivitäten von Pooling Partners. Dadurch können wir unseren Kunden speziell europaweit und überregional ein noch breiteres Serviceportfolio bieten.?

Dazu Sergio Sanz, Betriebsdirektor bei El Palet Verde: ?Wir freuen uns sehr über die erweiterte Marktabdeckung für den Pool von El Palet Verde. Die Integration in das europäische Netzwerk von Pooling Partners erlaubt uns deutlich mehr Handlungsspielraum. Unsere Produkte und Services vergrößern die geografische Reichweite beider Pools und ermöglichen es damit der Gruppe als Ganzes, ihre Position im Markt weiter zu festigen. Um die entstehenden Synergien optimal nutzen zu können, wird der Pool von El Palet Verde vollständig in den IPP Logipal Pool von Pooling Partners integriert.?

Pooling Partners ist führend im Bereich Pool-Management standardisierter Ladungsträger sowie der Produktion von Paletten und Kisten in Europa. Das niederländische Familienunternehmen, dessen Geschichte bis 1891 zurückgeht, bietet seine Pooling-Dienstleistungen europaweit an und ist einer der größten Hersteller von Holzpaletten. Pooling Partners betreibt drei Pooling-Netzwerke für anspruchsvolle Supply-Chains unterschiedlicher Branchen: IPP Logipal, PAKi und PRS Return System.



Der IPP Logipal Pool ist ein führender Anbieter für die Vermietung von Paletten und Boxen im Bereich FMCG sowie industrieller Lieferketten innerhalb Europas. Über ein umfangreiches Netzwerk von Servicecentern können Kunden Paletten mieten für die Lagerung und den Transport ihrer Waren. Durch seine umfassende Expertise bei der Rückholung und Aufbereitung der Paletten kann IPP Logipal seine Kunden mit Pool-Paletten versorgen, immer und wo sie benötigt werden.Das europäische Netzwerk von PAKi ist Marktführer im Pool-Management tauschfähiger und standardisierter Ladungsträger wie Europaletten oder Gitterboxen. Kunden erhalten ihre Paletten in der richtigen Qualität zur richtigen Zeit am richtigen Ort und geben sie zurück wann und wo sie das möchten über ein Netzwerk von mehr als 10 000 Pooling-Stationen in ganz Europa.



Das PRS Return System bietet deutliche Vorteile für Nutzer von CP-Paletten in der anspruchsvollen Kunststoff- und Chemieindustrie innerhalb von Europa und der Türkei. Das System wurde über zwanzig Jahre hinweg stetig entwickelt, um in dieser Branche Einweg- durch Mehrwegpaletten zu ersetzen. Damit ist Pooling Partners seit vielen Jahren wegweisend für das Circular-Economy-Model. Über effiziente und nachhaltige Pooling-Systeme fördert das Unternehmen durch Rückführung, Aufbereitung und Wiederbereitstellung die die Langlebigkeit standardisierter Paletten und Kisten. Pro Jahr produziert Pooling Partners mehr als 20 Millionen Palletten und Boxen mit PEFC- oder FSC®-zertifiziertem Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 300 Millionen Euro und beschäftigt ca. 800 Mitarbeiter.



