Zuerst kommt die Mode und dann kommt die Moral - zum Status Quo einer trendverliebten Gesellschaft

Otto W. Bringer sinniert in "Zuerst kommt die Mode und dann kommt die Moral" über den Sinn und Unsinn der modernen Sinnsuche.

"Zuerst kommt die Mode und dann kommt die Moral""von Otto W. Bringer

(firmenpresse) - Laut Otto W. Bringer, Autor des satirischen Buches "Zuerst kommt die Mode und dann kommt die Moral", ist die heutige Sinnsuche wie die Mode. Jeden Tag suchen Menschen nach einem anderen Sinn und jede Woche sprießt ein neuer Trend hervor. Stets gilt es, "in" sein und sich an die Entwicklungen in der Gesellschaft anpassen, egal, ob diese moralisch vertretbar sind oder nicht. Essen und Trinken muss biologisch angebaut, Klamotten sollten schick, aber billig sein und vor allem muss man andere Menschen beeindrucken. Das Denken und die eigene Freiheit scheint den Menschen auf der Suche nach Sinn und Anerkennung verloren gegangen zu sein.



In seinem aktuellen Werk "Zuerst kommt die Mode und dann kommt die Moral" nimmt Bringer die heutige Mode und das moderne Leben daher auf bissige und amüsante Weise unter die Lupe. Sein Buch ist Parodie und Satire zugleich. Es steckt viel Wahrheit hinter den Beobachtungen des Autors, ehemals Inhaber einer Agentur für Kommunikation war und Dozent der Akademie für Marketing-Kommunikation in Köln. Bringer versucht dabei, in seiner unterhaltsamen Streitsschrift zum Status Quo unserer trendverliebten Gesellschaft nicht alles nur negativ zu sehen und würzt seine Abhandlung mit kräftigen Prise Humor.



"Zuerst kommt die Mode und dann kommt die Moral" von Otto W. Bringer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-8113-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de







Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.



