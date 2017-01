Kooperation für EMEA: Ingram Micro stärkt Cybersecurity-Portfolio mit Lösungen von Stormshield

Ausbau des internationalen Distributionsnetzwerks von Stormshield

(firmenpresse) - München/Paris, 11. Januar 2017 - Cybersecurity-Experte Stormshield und der renommierte Cybersecurity Großhändler Ingram Micro haben eine strategische Partnerschaft für die EMEA-Region gestartet. Ziel der Kooperation ist es zum einen, das französische wie internationale Distributionsnetzwerk von Stormshield auszubauen, zum anderen, das Lösungsportfolio von Ingram Micro im Bereich Cybersecurity zu ergänzen.

Ingram Micros renommierte Position und deren Image im Systemintegratorumfeld ermöglichen es Stormshield, sein Partnernetzwerk durch neue Integratoren in unterschiedlichen Bereichen der Distribution zu stärken. Die Vereinbarung, die zunächst für die gesamte EMEA-Zone gilt, soll in Zukunft auch auf andere Regionen (USA, Asien usw.) ausgedehnt werden.

"Diese Partnerschaft wird unsere Sales-Aktivitäten und die Geschwindigkeit unserer kommerziellen Expansion noch einmal erheblich beschleunigen; zunächst in der Region EMEA und später auch in Regionen, in die Stormshield 2017 zusätzlich investieren wird", erklärt Frederic Napoleone, Sales Manager Western und South Europe bei Stormshield.

Ingram Micro wird das gesamte Spektrum des Stormshield-Lösungsportfolios vermarkten. Dank seiner zahlreichen Logistikplattformen, die über die gesamte EMEA-Region verteilt sind, kann der Großhändler eine schnelle und effiziente Bereitstellung gewährleisten. Neben der europäischen Präsenz verfügt Ingram Micro über zahlreiche Logistikkapazitäten in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Kooperation ist eine große Wachstumschance für Stormshield, da der Cybersecurity-Experte seine Expansion in diesen Regionen beschleunigen möchte.

Erst vor kurzem hat Ingram Micro eine Abteilung gegründet, die auf Cybersicherheit spezialisiert ist. Dementsprechend wurden auch die Investitionen in hochwertige Produktlinien erhöht. Da Ingram Micro seinen Kunden in jedem Land entsprechende Lösungen auf hohem technischen Niveau anbieten möchte, war Stormshield eine logische Wahl für die Stärkung des eigenen Cybersecurity-Portfolios.

"Seit wir unsere Division Cybersecurity Anfang 2016 eröffnet haben, habe ich mich für die Optimierung der Ingram Micro-Reihe mit neuen Partnern engagiert", erklärt Christophe Rey, Sales Director IT-Sicherheit bei Ingram Micro France. "Als renommierter französischer Anbieter, der auch von ANSSI unterstützt wird, ist Stormshield eine sinnvolle Wahl. Stormshield gehört zu den führenden Anbietern, die Ingram im Bereich Firewall/UTM identifiziert hat. Sein Lösungsportfolio wird es uns ermöglichen, unser Angebot zu vervollständigen und die Bedürfnisse von Unternehmen aller Größen zu erfüllen."

Neben den internationalen Wachstumsaussichten dürfte sich diese Partnerschaft auch in den kommenden Monaten auf weitere Produktlinien von Stormshield ausweiten. Während beide Unternehmen eng zusammenarbeiten, und dies bei mehreren laufenden Projekten, haben sie ein gemeinsames Ziel definiert: die Unterstützung ihrer Kunden, um einen sicheren Übergang in die Cloud zu gewährleisten.

About Ingram Micro France

Ingram Micro SAS is the leading French distributor of IT products and services created in 1989 with 3 sites in France: the head office in Lille-Lesquin, an agency in Paris and the Logistics Center in Lille-Lomme. All of its departments in the Lille-Lesquin and Lille-Lomme sites have been certified compliant with ISO 9001, version 2000. Feel free to visit the Ingram Micro France website at www.ingrammicro.fr

About Ingram Micro Inc.

Ingram Micro helps businesses to realize the promise of technologyTM. The company offers a comprehensive array of technology and supply chain services worldwide. With its impressive expertise in cloud, mobility, supply chain and technology solutions, Ingram Micro enables business partners to operate more efficiently and successfully in the markets they serve. For further information, please go to www.ingrammicro.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.stormshield.eu



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Stormshield:

Stormshield bietet innovative End-to-End-Sicherheitslösungen zum Schutz von Netzwerken (Stormshield Network Security), Workstations (Stormshield Endpoint Security) und Daten (Stormshield Data Security). Diese zuverlässigen Lösungen der neuesten Generation sind auf höchster europäischer Ebene zugelassen (EU RESTRICTED, NATO und ANSSI EAL4+) und gewährleisten den Schutz strategischer Informationen. Sie werden über ein Netz von Vertriebspartnern, Integratoren und Betreibern bereitgestellt und von Unternehmen verschiedenster Größe sowie von Regierungsstellen und Verteidigungsorganisationen weltweit eingesetzt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Stormshield

PresseKontakt / Agentur:

Sprengel & Partner GmbH

Marius Schenkelberg

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

stormshield(at)sprengel-pr.com

+49 (0)26 61-91 26 0-0

www.sprengel-pr.com



Datum: 11.01.2017 - 11:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1443148

Anzahl Zeichen: 4337

Kontakt-Informationen:

Firma: Stormshield

Ansprechpartner: Christoph Brecht

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 160-903 26845





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung