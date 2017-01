Hotel Paradiso****s mit HolidayCheck GOLD Award ausgezeichnet - BILD

(ots) - Grund zur Freude hat das Wellness- und

Relaxhotel Paradiso****s im EurothermenResort Bad Schallerbach gleich

zu Jahresbeginn. Die Hotelbewertungsplattform HolidayCheck wertet

jährlich rund 1 Million Urlauberbewer-tungen aus und ermittelt dabei

in sieben verschiedenen Kategorien die von den Gästen am besten

bewerteten Hotels. Als eines von 5 Hotels in Österreich und nur 32

Hotels weltweit erhielt das Hotel Paradiso den bekannten

Publikumspreis "HolidayCheck Award" nun zum fünften Mal in Folge und

wurde daher mit dem "HolidayCheck GOLD Award" ausgezeichnet. Das

Paradiso wird somit von den Hotelgästen als eines der weltweit besten

Hotels der letzten fünf Jahre erlebt.



"Um den Preis zu erhalten sind im Minimum 50 Bewertungen pro Jahr

mit mindestens 5 von 6 Sonnen bei einer Weiterempfehlungsrate von

über 90% nötig", erläu-tert Sales Manager Stefan Velte von der

HolidayCheck AG in der Schweiz. "Das Hotel Paradiso hat bei den

Bewertungen bestens abgeschnitten und wir gratulieren daher sehr

herzlich zur Auszeichnung", so Velte weiter.



"Bereits mehr als 650.000 Hotels wurden auf der Hotelplattform

HolidayCheck nach strengen Kriterien objektiv bewertet. Dass das

Hotel Paradiso dabei von unseren Gästen als eines der Top-Hotels

eingestuft wird, bestätigt die absolute Fokussierung auf beste

Dienstleistungsqualität und ist Resultat einer herausragenden

Leistung des gesamten Eurothermen-Teams," zeigt sich

Eurothermen-Geschäftsführer Gen.Dir. Markus Achleitner hocherfreut

über den Publikumspreis.



2017-01-11



Datum: 11.01.2017 - 10:43

