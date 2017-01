SecuraGuard-Deluxe Security GmbH, Werkschutz,Eventschutz,Personenschutz Mannheim ist zertifiziert nach DIN ISO9001:2015

SecuraGuard Deluxe Security GmbH ist Ihr kompetenter Partner, der als Sicherheitsfirma nach §34a Gewerbeordnung schon seit Jahren im Bereich Personenschutz, Eventsicherheit, Objektschutz, Doorman, Bewachungsdienst, Messehostessen, Fahrservice, Bewachung von Flüchtlingsunterkünften und Detektei in Mannheim, Frankfurt und weltweit äußerst erfolgreich tätig ist. Um die Qualität unserer Dienstleistungen weiter zu steigern investieren wir stets in Fortbildung und Zertifizierungen.

(firmenpresse) - Seit dem 06.01.2017 sind wir und unser Qualitätsmanagementsystem nun auch nach der



DIN ISO9001:2015



durch die WELL DONE Zertifizierungsgesellschaft mbH im Anwendungsbereich Security und Service im Bereich Bewachung, Objektschutz, Werkschutz, Eventsicherheit und Industriesicherheit zertifiziert.



Durch die Überarbeitung unseres Qualitätsmanagements sind unsere Dienste noch schneller und effizienter einsetzbar für unsere Kunden aus dem Bereich Städte, Länder, Kommunen und Industrie sowie der Privatwirtschaft.



2010 wurde unser Leistungssegment Objektschutz / Werkschutz / Bewachung durch einen geprüften Meister für Schutz und Sicherheit ergänzt.



Basierend auf langjährigen Erfahrungen im Sicherheitsmanagement in Mannheim, Frankfurt, Heidelberg, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Aschaffenburg und Offenbach haben wir für unsere Kunden aus Industrie-, Verkehrs-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben sowie Privatpersonen ein bedarfsgerechtes Angebot von Dienstleistungen erstellt.



Unser Ziel ist es mit optimal ausgebildetem Sicherheitspersonal jede Sicherheitsaufgabe sicher und schnell zu lösen und etwaige Probleme schon im Vorfeld zu verhindern.



SecuraGuard Deluxe Security GmbH hat sich durch Zielstrebigkeit und kompetentes Auftreten in der Rangliste der leistungsstärksten Personenschutzdienste, Sicherheitsfirmen, Bewachungsunternehmen, Sicherheitsdienste, Wachdienste und Detekteien von Mannheim und Frankfurt am Main aus weltweit etabliert.



Durch zuverlässige Kooperationspartner können wir Sicherheitsdienstleistungen wie Objektschutz, Personenschutz und Veranstaltungsschutz auch in Kiel, Hamburg, Dresden, Berlin, Stuttgart und Hannover abdecken.



Entscheiden Sie sich noch heute für ihre Sicherheit mit SecuraGuard Deluxe Security GmbH als Ihr persönlicher Sicherheitsdienstleister und Ihre Security Firma der Sie vertrauen!





Um die Leistungen der Detektei und Sicherheitsagentur SecuraGuard Deluxe Security GmbH besser darstellen zu können, finden Sie nachfolgend stichwortartig weitere Begriffe, die im engen Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen stehen:



Veranstaltungsschutz: Einlasskontrolle / Eventschutz / Eventsicherheit / Parkservice / Ordnerdienste / Konzertsecurity / Veranstaltungssicherheit / Veranstaltungssecurity / Eventsecurity / Event Security

Gastronomieschutz: Türsteher / Diskotheken-Security / Selekteure / Diskothekenschutz / Einlasskontrolle / Gastronomieabsicherung / Discothekenschutz / Discotheken-Security / Club Security

Objektschutz: Werkschutz / Pfortendienst / Empfangsdienst / Sicherheitsdienst / Nachtbewachung / Schließdienst / Bewachungen / Baustellenbewachung / Baustellenschutz / Citystreife / Wohngebietsabsicherung / Brandschutz / Parkhausüberwachung / Parkraumbewachung / Nachtbewachung / Nachtwache / Wachdienst / Messestandbewachung / Objektbewachung / Industriesicherheit / Unternehmensschutz / Messebewachung / Standbewachung / Schutz von Flüchtlingsheimen und Flüchtlingsunterkünften

Personenschutz: Begleitschutz / Bodyguards / V.I.P Service / Leibwächter / Vip Protection / Personal Security / Personal Protection / Managerschutz / V.I.P Protection

Messehostessen: Messebetreuung / Empfangsdienste / Hostessen / Messepersonal / Promotion / Kongress- und Konferenzhostessen / Promotionpersonal /Garderobenservice / Garderobenpersonal / Eventhostessen / Empfangshostessen / Standhostessen / Messepersonal / Messe Servicepersonal / Servicekräfte / Garderobendamen

Fahrservice: Chauffeurservice / Shuttle Service / Limousinendienste / Flughafenshuttle / Werttransporte / Sonderkuriere / Transportschutz

Detektei: Detektivarbeit / Observationen / Beschattung / Aufklärungsarbeit / Überwachung / Wirtschaftsdetektei / Detektive / Privatdetektive / Mitarbeiterüberwachung / Wirtschaftsdetektei / Beschattungen / Privatermittlungen

Weitere Dienste: Doorman / Brandschutz / Consulting / Alarmanlagen / Überwachungstechnik







Aktuelle Referenzen unserer Sicherheitsdienstleistungen wie Türsteher, Bewachung, Sicherheit, Messepersonal, Fahrservice, Veranstaltungsschutz, Eventschutz, Personenschutz, Objektschutz, Nachtbewachung, Messehostessen, Sicherheitsbegleitungen, Doorman, Security und Sicherheitsdienste, Bewachung und Schutz von Flüchtlingsheimen und Flüchtlingsunterkünften können wir beispielsweise im Raum Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Worms , Ludwigshafen, Frankfurt Hessen, Saarbrücken, Darmstadt, Hockenheim, Walldorf, Sandhausen, Kaiserslautern, Hanau, Bruchsal, Wiesbaden, Rüsselsheim, Bad Vilbel, Karben, Speyer, Neustadt, Grünstadt, Stuttgart, Sinsheim, Landau, Mainz, Bingen, Frankfurt, Lampertheim, Bensheim, Weinheim, Viernheim, Heppenheim, Alzey, Bad Kreuznach, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Odenwald, Gross-Gerau, Karlsruhe, Baden-Baden, Frankenthal, Bad Homburg, Kelkheim, Hassloch, Bad Nauheim,Frankfurt Main, Giessen, Wetzlar, Pforzheim, Aschaffenburg, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, Dieburg, Nürburgring & Hockenheimring vorweisen.



Selbstverständlich führen wir, SecuraGuard Deluxe Security GmbH, Ihr Sicherheitsdienst gerne auch weltweite Aufträge für die Bereiche Eventschutz, Personenschutz, Personal Protection, Messehostessen, Bewachung, Detektei und Objektschutz durch.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.securaguard.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

SecuraGuard Deluxe Security Gmbh Werkschutz Objektschutz Eventschutz Mannheim Frankfurt Damstadt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

SecuraGuard - Deluxe Security GmbH



Michael "Mike" Schnur

Deutsche Gasse 14

D-68307 Mannheim

Germany



Telefon: 0621-4370360

Handy: 0172-6370500

Fax: 0621-4370971

Email: info(at)deluxe-security-service.de



Genehmigter Betrieb als Sicherheitsunternehmen und Detektei nach §34a GewO/Bewachungsgewerbe durch Stadtverwaltung Mannheim



Steuernummer: 37002/42770 (Finanzamt Mannheim)

Umsatzsteueridentnummer: DE275243327



Eingetragen beim Amtsgericht Mannheim im dortigen Handelsregister unter HRB 725360



PresseKontakt / Agentur:

SecuraGuard - Deluxe Security GmbH



Michael "Mike" Schnur

Deutsche Gasse 14

D-68307 Mannheim

Germany



Telefon: 0621-4370360

Handy: 0172-6370500

Fax: 0621-4370971

Email: info(at)deluxe-security-service.de



Genehmigter Betrieb als Sicherheitsunternehmen und Detektei nach §34a GewO/Bewachungsgewerbe durch Stadtverwaltung Mannheim



Steuernummer: 37002/42770 (Finanzamt Mannheim)

Umsatzsteueridentnummer: DE275243327



Eingetragen beim Amtsgericht Mannheim im dortigen Handelsregister unter HRB 725360



Datum: 11.01.2017 - 11:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1443155

Anzahl Zeichen: 5917

Kontakt-Informationen:

Firma: SecuraGuard Deluxe Security Gmbh Werkschutz Objektschutz Eventschutz Mannheim Frankfurt Damstadt

Ansprechpartner: Mike Schnur

Stadt: Mannheim,Heidelberg Bahnstadt,Frankfurt,Worms,Darmstadt,Ludwigshafen, Frankenthal

Telefon: 0172-6370500



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 11.01.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung