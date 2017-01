Networking und Neuheitenpräsentation auf den AED Customer Nights Deutschland

AED Group stellt Eigenmarke Luxibel vor



Die AED Group startet mit einem Paukenschlag ins neue Jahr und stellt auf den Customer Nights 2017 die Eigenmarke Luxibel vor. Luxibel ist das Brand für eine Serie budgetorientierter Scheinwerfer mit guter Performance.

AED Customer Night in Bannberscheid

(firmenpresse) - Die Serie besteht ausschließlich aus LED-Geräten wie Movinglights, Blindern und auch konventionellen Scheinwerfer. Zum ersten Mal werden die Luxibel Produkte in Deutschland auf den Customer Nights 2017 zu sehen sein. „Hands on inklusive“, wie Alexander Kexel, Geschäftsführer von AED Rent in Bannberscheid bei Montabaur betont.



Unter dem Dach der AED Gruppe erweitert diese Marke ab sofort das Portfolio im Rental und im Sales. Der Slogan „Be bright.Be blue.Be Luxibel“ steht für Scheinwerfer, die sowohl von der Performance als auch vom Preis sehr interessant sind – speziell im Daily Business, wenn es nicht um die Erfüllung von Ausschreibungen oder Rider-Anforderungen geht.



Die AED Customer Nights sind mittlerweile Tradition in Deutschland. Hier treffen sich Insider aus allen Bereichen der Veranstaltungstechnik, um über aktuelles Equipment zu sprechen, neue Kollegen kennenzulernen und Kontakte zu vertiefen. Jeweils ab 15 Uhr am 19. und 20. Januar öffnet dafür die deutsche Niederlassung in Bannberscheid die Tore und bietet neben Entertainment und Hospitality die Möglichkeit, Equipment im Detail kennenzulernen und mit Spezialisten der Hersteller zu sprechen. Gezeigt werden in diesem Jahr unter anderem die aktuellen Projektoren von Panasonic, Epson und Barco. Erstmals öffentlich in Deutschland zu sehen sind beispielsweise die EX Imageprozessoren aus der EventMaster Serie von Barco.



AED hat erst kürzlich den Vertrieb der Solid-State-Projektoren von Epson in den Beneluxländern übernommen. In diesem Zusammenhang meldete AED den Kauf von über 130 Epson-Laser-Projektoren, die in der Vermietung zur Verfügung stehen und bei den AED Customer Nights Deutschland in verschiedenen Leistungsstufen gezeigt werden.



Ein weiteres Highlight der Neuheitenvorstellung ist das ultrakompakte Line Array Kiva II von L-Acoustics. Der Lautsprecher wiegt lediglich 14 Kilogramm, punktet aber mit enormer Flexibilität, hoher Detailtreue und einem max. SPL von 138 dB Peak. Wird mehr Bass gewünscht, kann Kiva II mit einer SB15m optimal ergänzt werden.





Anmeldungen für die AED Customer Nights Deutschland am 19. und 20. Januar in Bannberscheid sind per Mail an info.de(at)aedgroup.com oder telefonisch möglich.

























AED group

Die AED group bietet flexible und leistungsfähige Lösungen für die Anforderungen der Studio- und Veranstaltungsbranche. Kunden können neues Equipment mieten, leasen oder kaufen beziehungsweise Second-Hand-Angebote in den Bereichen An- und Verkauf nutzen. Außerdem stehen in den Niederlassungen sogenannte Supermarkets zur Verfügung, in denen Verbrauchsmaterial und Kleinteile als Mitnahmeartikel angeboten werden. Dafür investiert das Unternehmen jährlich mehr als 100 Millionen Euro in audiovisuelles Equipment und ermöglicht damit mehr als 3.000 Kunden ein flexibles Investment für unterschiedlichste Anwendungen in den dafür erforderlichen Mengen. Zusätzlich betreibt die AED group mehrere große Studios. Die Zentrale der AED group befindet sich in Willebroek/Belgien, die deutsche Niederlassung in Bannberscheid bei Montabaur.

