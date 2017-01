Neues Release der Software NLPP vereinfacht Big Data-Analysen im technischen Einkauf

Die Preisanalyse-Software NLPP wurde speziell zur Kostenoptimierung, Preisprognose und Benchmark-Erstellung im technischen Einkauf entwickelt. Mit dem ab sofort verfügbaren Release 2.4.1. beschleunigt sich nun die Analyse von sehr großen Datenmengen: Mehr als 5.000 Teilenummern mit beliebig vielen Merkmalsausprägungen können auf Knopfdruck sehr schnell miteinander verglichen werden. Die Software ermittelt automatisch für alle Teile die Abweichung zwischen Soll- und Ist-Preisen, zeigt Inkonsistenzen des absoluten und relativen Preisniveaus von Beschaffungsobjekten und informiert den Einkäufer über die Einflussstärke der einzelnen Kostentreiber. Durch Aufdecken der Einsparpotenziale verschafft NLPP dem Anwender einen Wissensvorsprung bei strategischen Sourcing-Entscheidungen und ebnet so den Weg für Einsparungen in signifikanter Höhe.

Saphirion, Hersteller der Preisanalyse-Software NLPP

(firmenpresse) - m Gegensatz zu herkömmlichen Kostenanalyse-Tools nutzt die Software NLPP die intelligente Methodik des Performance Pricing, um die Angemessenheit von Preisen zu überprüfen: NLPP bündelt eine Sammlung von statistischen Analyseverfahren zu einer mehrdimensionalen nicht-linearen Regressionsanalyse. Bei der Analyse von Ist- und Zielpreisen berücksichtigt NLPP vollautomatisch die relevanten Leistungs- und Preistreiber der betrachteten Sachnummern und setzt diese ins Verhältnis zum Preis. Neben quantitativen Preistreibern wie Gewicht oder Menge können auch qualitative Preistreiber in die Analyse einfließen, z.B. „oberflächenbehandelt: ja/nein“ oder „verzinkt/beschichtet“.



„Mit dem neuen Release hat NLPP den Sprung in die Welt der Big Data Analytics gemeistert“, so Robert M. Münch, CEO der Saphirion AG, die NLPP entwickelt hat. „Der Vergleich von 5.000 Datensätzen ist um bis zu Faktor 20 schneller geworden. Zudem haben wir das visuelle Feedback verbessert, was die Interpretation der Ergebnisse massiv vereinfacht. Dadurch erreicht NLPP im Vergleich zu anderen Analyseverfahren eine außerordentlich hohe Effizienz. Hinter den Kulissen arbeiten wir bereits am Major Release 3.0, das wegweisende neuen Funktionen bieten wird und den strategischen Einkauf auf ein neues Level hebt.“



Die Software NLPP ist seit 2010 am Markt erhältlich. Alle bestehenden Anwender erhalten das neue Release – so wie auch das Major Release 3.0 – automatisch.



Zu den Referenz-Anwendern von NLPP zählt u.a. die Robert Bosch GmbH.







http://www.nlpp.ch



Die Saphirion AG mit Sitz in Zug (Schweiz) ist Hersteller der Preisanalyse-Software NLPP. Geschäftsführer und Erfinder der Software ist Robert M. Münch. Neben dem Studium der Informatik an der TH Karlsruhe und Fernuniversität Hagen verfügt er über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Management-Berater und Interims-Manager. Durch eine seiner früheren Tätigkeiten als CTO ist er weiterhin Erfinder von ca. 40 Patenten im Bereich “Prozessorarchitektur für Reconfigurable Computing”.



Mehr Informationen unter www.saphirion.com sowie unter www.nlpp.ch



Saphirion AG

Saphirion AG

An der Lorze 9

6300 Zug

Tel.: +41 41 / 55 20 21 1

info(at)saphirion.com

www.saphirion.com | www.nlpp.ch



frische denke

Jutta Thiel

Jasperallee 71

38102 Braunschweig

Tel.: 0531 / 47 21 52 60

www.frischedenke.de

Kommentare zur Pressemitteilung