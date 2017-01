Mens Health Fitness Award 20016 ging an Dairy Whey Isolate GNLaboratories. 750gab 19,90€

(firmenpresse) - 100% Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat – Wheyprotein in seiner hochwertigsten und reinsten Form

Produkt Highlights



100% reines Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat

Kein minderwertiges ionengetauschtes Wheyprotein Isolat

Sehr schnell verdaulich für eine maximale anabole Wirkung

Unglaubliche 90 Gramm Protein pro 100 Gramm Pulver

Sehr hohe biologische Wertigkeit

5,8 Gramm BCAAs pro Portion

27 Gramm Protein pro Portion

Nur 1 Gramm Kohlenhydrate und nur 0,4 Gramm Fett pro Portion

Ideal für Diät und Wettkampfvorbereitung geeignet

Köstlicher Milchshake Geschmack und gute Löslichkeit



Wir bei GN Laboratories sind stolz darauf, Ihnen unser neues 100% Dairy Whey Isolate präsentieren zu können, das ausschließlich aus dem besten Bodybuilding Protein besteht, das Sie für Geld kaufen können: Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat. Kein anderes natürliches Protein weist eine höhere biologische Wertigkeit und einen höheren Proteingehalt als Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat auf! Zusätzlich hierzu enthält 100% Dairy Whey Isolate bei enormen 27 Gramm Protein und 5,8 Gramm anabolen BCAAs pro Portion nur 1 Gramm Kohlenhydrate und praktisch kein Fett, wodurch es zum idealen Protein für die Wettkampfvorbereitung und jede Diät wird. Kein anderes natürliches, nicht denaturiertes Protein besitzt einen höheren Proteingehalt! Doch 100% Dairy Whey Isolate wird nicht nur Ihre Muskeln, sondern mit seinem köstlichen Milchshake Geschmack auch Ihre Geschmacksnerven verwöhnen. Verwandeln Sie Ihren Proteinshake von einer lästigen Pflicht in einen köstlichen Genuss, der Ihnen das Maximum der Vorzüge liefert, die ein Proteinshake zu bieten hat!



Wheyprotein, die Königin der Bodybuilding Proteine





Wheyprotein gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Grundpfeilern einer erfolgreichen und anabolen Bodybuildingernährung. So gut wie kein ernsthafter Bodybuilder könnte es sich vorstellen, auf seinen Wheyprotein Shake nach dem Training zu verzichten – und das aus gutem Grund! Kein anderes natürliches Protein versorgt den Körper schneller mit für Regeneration und Muskelaufbau essentiellen Aminosäuren. Besonders nach dem Training, wenn sich der Körper durch die Belastungen einer intensiven Trainingseinheit und entleerten BCAA Speichern zunächst in einem katabolen, den Muskelabbau fördernden Zustand befindet, kann diese schnelle Versorgung der Muskeln mit dringend benötigten Aminosäuren den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bei einem maximalen Muskelaufbau ausmachen!









Wheyprotein ist jedoch nicht nur extrem schnell verdaulich, sondern weist zusätzlich mit einem Wert zwischen 104 und 110 die höchste biologische Wertigkeit aller natürlichen Proteinquellen auf und enthält außerdem mit etwa 20% den höchste Anteil an für den Muskelaufbau und die Regeneration entscheidenden verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs), welche die Proteinsynthese nach dem Training in einen Turbomodus versetzen. Über die wichtige Bedeutung von Wheyprotein im Bereich der Bodybuildingernährung sind sich alle erfolgreichen Bodybuilder und Ernährungsexperten einig, doch Wheyprotein ist nicht gleich Wheyprotein!



Cross-Flow mikrofiltriertes Wheyprotein Isolat – das beste (Whey-) Protein, das man für Geld kaufen kann

Auf dem Markt finden Sie unzählige unterschiedliche Wheyprotein Pulver, die sich bezüglich Qualität und Makronährstoffzusammensetzung stark unterscheiden. Am weitesten verbreitet sind in der Herstellung relativ billige Wheyprotein Konzentrate, die bedingt durch das verwendete Herstellungsverfahren meist nur einen Proteingehalt von 60 bis maximal 75% Protein aufweisen und dafür relativ hohe Mengen an Kohlenhydraten in Form von Milchzucker (Laktose) und Fett enthalten. Ein Kohlenhydratanteil von bis zu 20% ist hierbei keine Seltenheit. Auch wenn diese Produkte aufgrund ihres hohen Kohlenhydratanteils meist einen recht guten Geschmack aufweisen, sind diese Proteinpulver für Bodybuilder, die Wert auf einen hohen Proteingehalt legen, eher suboptimal und besonders während einer Diät kann der relativ hohe Kohlenhydrat- und Fettgehalt unerwünscht sein. Wenn Sie ein wirklich hochwertiges Wheyprotein wollen, das einen maximalen Proteingehalt bei minimalem Kohlenhydrat- und Fettanteil aufweist, dann kommt für Sie nur ein hochwertiges Wheyprotein Isolat wie unser 100% Dairy Whey Isolate in Frage! Aber auch bei Wheyprotein Isolat gibt es sehr große Qualitätsunterschiede! Viele Wheyprotein Isolat Produkte bestehen zu einem großen Teil oder vollständig aus ionengetauschtem Wheyprotein Isolat. Auch wenn dieser technische Name schick und innovativ klingen mag, und ionengetauschtes Wheyprotein Isolat mit einem hohen Proteinanteil von bis zu 90% glänzen kann, ist diese Form des Wheyproteins keine gute Wahl! Doch warum ist dies so? Wheyprotein enthält so genannten Protein Mikrofraktionen wie Alphas-Lactalbumin, Glycomacropeptide, Beta-Lactoglobulin, Immunoglobulin G (IgG), Lactoferrin, Serum Albumin, Isozym und Lactoperoxidase, sowie natürlich vorkommende Wachstumsfaktoren wie IGF-1, TGF-1 und TGF-2. Diese Proteinbestandteile besitzen eine große Bandbreite an Gesundheitsvorzügen und positive Auswirkungen auf das Immunsystem. Darüber hinaus können sie wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge die katabolen Kortisolspiegel senken und die sportliche Leistungsfähigkeit steigern.



Und jetzt die schlechte Nachricht: bei der Herstellung von ionengetauschtem Wheyprotein Isolat oder anderen Herstellungsprozessen, die große Hitze umfassen, wird ein Großteil dieser natürlichen Bestandteile von Wheyprotein zerstört und das Protein denaturiert! Und als ob all dies noch nicht genug wäre, kann der Körper denaturiertes Wheyprotein deutlich schlechter absorbieren. Mit anderen Worten ausgedrückt werden viele wichtige Vorzüge von natürlichem Wheyprotein für einen höheren Proteingehalt geopfert. In diesem Bereich kann GN Laboratories 100% Dairy Whey Isolate glänzen, denn wir verwenden ausschließlich 100% reines Cross-Flow mikrofiltriertem Wheyprotein Isolat. Bei der Cross-Flow Mikrofiltrierung handelt es sich um einen rein physikalischen Prozess, der ohne Hitze auskommt. Hierdurch bleiben alle in natürlichem Wheyprotein enthaltenen Protein-Mikrofraktionen und Wachstumsfaktoren erhalten und es kommt auch nicht zu einer Denaturierung des Proteins. Gleichzeitig enthält GN Laboratories 100% Dairy Whey Isolat mit 90% den höchsten auf natürlichem Weg erreichbaren Proteingehalt, bei minimal möglichem Kohlenhydrat und Fettgehalt! Geben Sie sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden, sondern verlangen Sie das Beste, wenn Sie statt mittelmäßiger Fortschritte maximale Fortschritte erzielen möchten!

Die GN Laboratories Qualitätsgarantie





