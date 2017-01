Die Eisacktaler Dolomiten hautnah: beim „Biwak Camp Südtirol“

Biwak Camp

(firmenpresse) - Beim „Biwak Camp Südtirol – Villanderer/Latzfonser Alm“ in den sagenumwobenen Dolomiten erleben die Teilnehmer das Prickeln einer klaren Winternacht. Zwischen 6. und 29. Jänner 2017 wird mit Schneeschuhen gewandert und im Zweier-Biwak-Zelt übernachtet.

Kaum sonst wo ist der Blick auf Schlern, Rosengarten, Langkofel, Sella und Geisler so eindrucksvoll wie auf der Villanderer und der Latzfonser Alm in den südlichen Eisacktaler Dolomiten. Große und kleine Naturabenteurer erleben jedes Jahr im Jänner beim „Biwak Camp Südtirol“ (06.–29.01.17) ihren Traum vom Winterglück vor der prächtigen Kulisse. Von der leicht mit dem Auto erreichbaren Gasserhütte (1.756 m) startet die erste, geführte Schneeschuhtour hinauf zur Stöfflhütte (2.057 m), rings um die auch das Biwak Camp liegt. Durch die begleitenden Südtiroler Ski- und Bergführer, Ausbildner der Südtiroler Bergrettung sowie den Outdoor-Spezialisten „Mountainspirit“ (www.mountainspirit.it) und der Spitzenmarke MARMOT sind die Teilnehmer immer auf der sicheren Seite. Danach lockt das weitläufige Gelände mit drei Almen zu weiteren Touren. Tief ins Gedächtnis – und in die Seele – prägt sich die Sonnenuntergangs-Schneeschuhtour auf das Guflreiteck (2.160 m) oder den Gampberg (2.148 m) ein. Zu Abend gegessen wird in der gemütlichen Stöfflhütte, danach dürfen sich die Teilnehmer auf eine Übernachtung bei einer hoffentlich klaren Nacht im Zweier-Biwak-Zelt einstimmen. Am nächsten Morgen geht es gleich nach dem Frühstück hinunter zur Gasserhütte. Wer zwei Nächte bleiben kann, hat noch eine geführte Schneeschuhtour auf den Jocherer Berg (2.390 m) oder die St. Kassianspitze (2.581 m) in Aussicht. Schneeschuhe und Stöcke gibt es kostenlos zum Leihen, eine Packliste auf www.biwakcamp.com.



Programm „Biwak Camp Südtirol – Villanderer/Latzfonser Alm“ (06.–29.01.17)

Tag 1: 10 Uhr: Gemeinsamer Treffpunkt beim Parkplatz Gasserhütte – Geführte Schneeschuhwanderung von der Gasserhütte zum Biwak Camp Südtirol/Stöfflhütte – 12.30 Uhr: Begrüßungsumtrunk & Willkommensgeschenk, Erklärung und Didaktik (Sicherheit, Materialkunde, Materialtest), gemeinsame Jause (in der Stöfflhütte oder im Freien) – 15 Uhr: 2. Tour: Sonnenuntergangswanderung, geführte Schneeschuhwanderung auf das Guflreiteck (2.160 m) oder den Gampberg (2.148 m) – 19 Uhr: Gemeinsames Abendessen in der Stöfflhütte (Getränke separat) – Übernachtung im Biwak Camp Südtirol in 2er-Zelten (oder Hütte)



Tag 2: 8.30 Uhr: Frühstück und anschließend Schneeschuhwanderung zur Gasserhütte – „Übernachtungs-Diplom“ – für ZWEI-Nächtiger – 9 Uhr: Geführte Schneeschuhwanderung auf den Jocherer Berg (2.390 m) oder die St. Kassianspitze (2.581 m)



Preis pro Übernachtung und Person: 130 Euro inkl. Programm, 24-Std.-Betreuung durch das Team, Nutzung aller Anlagen der Stöfflhütte, Packliste auf www.biwakcamp.com



Kommentare zur Pressemitteilung