OrbusNeich erweitert sein Portfolio um einen neuartigen Non-Compliant Koronar-Scoring-Ballonkatheter

Mit der Einführung des neuen Scoreflex(TM) NC reagiert OrbusNeich

auf den gestiegenen Bedarf interventioneller Kardiologen an einem

Non-Compliant Scoring-Ballon für resistentere Läsionen



OrbusNeich, ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die

Bereitstellung innovativer, lebensrettender Lösungen für den

vaskulären Bereich spezialisiert, launcht den Scoreflex NC - einen

Non-Compliant Scoring-Ballon für resistentere Läsionen. Der Scoreflex

NC ist bislang einzigartig und besteht aus einem

Doppeldraht-Ballonsystem für eine fokussierte Druckübertragung. Mit

Kraft und Genauigkeit wird die kontrollierte Plaquemodifikation

ermöglicht. Zur Unterstützung der Kardiologen bei einer steigenden

Zahl hochkomplexer kardiovaskulärer Fälle verfügt der Scoreflex NC

nun über ein neues innovatives Design. Ein robusteres Ballonmaterial

ermöglicht die Applikation von höherem Druck, gleichzeitig wurde das

minimale Crossing-Profil beibehalten, das dünnste im Vergleich mit

aktuellen Wettbewerbsprodukten. Diese essentielle Eigenschaft

ermöglicht die zuverlässige Platzierung des Scoreflex NC in der

Zielläsion, auch bei stark verengten Läsionen und anspruchsvoller

Anatomie.



Weitere wesentliche Merkmale des Scoreflex NC sind eine

durchgehende Metallkonstruktion von Schaft bis Spitze, die ihm eine

besondere Vorschubfähigkeit verleiht, eine Drei-Zonen-Spitze für ein

sanftes Crossing und eine gleitfähige Beschichtung, die den

Reibungswiderstand reduziert. Empfohlene Einsatzbereiche sind

Läsionsvorbereitung, ostiale Läsionen, kalzifizierte, fibrotische und

langstreckige Läsionen, Zugang zu Bifurkationen und

In-Stent-Restenosen.



"Unser neuester Scoreflex ist eines der am schnellsten wachsenden

Produkte in unserem Ballonkatheter-Portfolio. Dies spiegelt den

erhöhten Bedarf an einer besseren Läsionsvorbereitung wider. Der



Markt wollte eine non-compliant Version des Scoreflex. Wir sind stolz

darauf, diese Nachfrage mit der Entwicklung eines Produkts zu

bedienen, das zahlreiche Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen

Design aufweist", so David Chien, Aufsichtsratsvorsitzender. "Wir

rechnen damit, dass sich der Scoreflex NC zu einem unverzichtbaren

Spezialkatheter in der Ausrüstung aller Kardiologen entwickeln wird,

um den komplexen Anforderungen resistenter und verkalkter Läsionen

effektiv zu begegnen."



Der Einführung des Scoreflex NC war im vergangenen Sommer bereits

die Erweiterung des Unternehmensportfolios um Ballonkatheter zur

Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK)

vorangegangen. Die PTA-Ballons JADE(TM) und Scoreflex(TM) waren die

ersten Katheter des Unternehmens für die Behandlung der unteren

Extremitäten und arteriovenöser (AV) Fisteln.



OrbusNeich ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Behandlung

koronarer Herzerkrankungen mit dem COMBO Stent, der durch eine

Kombination der bewährten heilungsfördernden Technologie mit der

abluminalen Freigabe des Medikaments Sirolimus sowohl die

endotheliale Abdeckung beschleunigt als auch die neointimale

Proliferation kontrolliert. Sirolimus wird dabei über ein

bioresorbierbares Polymer verabreicht, das innerhalb von 90 Tagen

vollständig vom Körper abgebaut wird. Im November 2016 wurde die neue

Generation COMBO Plus eingeführt. Das aktuelle COMBO Studien-Programm

umfasst mit den REMEDEE Studien insgesamt über 6.000 Patienten in

über 26 Ländern.



Über OrbusNeich



OrbusNeich leistet weltweit Pionierarbeit auf dem Gebiet

lebensverändernder vaskulärer Lösungen und bietet ein umfangreiches

Produktportfolio an, das im Bereich vaskuläre Eingriffe branchenweit

Maßstäbe setzt. Das aktuelle Produktportfolio des Unternehmens

umfasst die weltweit ersten heilungsfördernden Dual Therapy Stents

COMBO(TM) Plus und COMBO(TM). Weitere Produkte sind Stents und

Ballons, die unter den Namen Azule(TM), Scoreflex(TM), Sapphire(TM)

II, Sapphire(TM) II PRO und Sapphire(TM) II NC vertrieben werden.

OrbusNeich hat seinen Hauptsitz in Hongkong und Niederlassungen in

Shenzhen (China), Fort Lauderdale (Florida, USA), Hoevelaken

(Niederlande) und Tokio (Japan). OrbusNeich beliefert Ärzte in über

60 Ländern mit seinen Medizinprodukten. Weitere Informationen finden

Sie auf http://www.OrbusNeich.com.







Pressekontakt:

Christine Lydon

+44 20 8618 2889

christine.lydon(at)fhflondon.co.uk

Ellen Ko

+31 332541150

marketing(at)orbusneich.com



