Bitglass erhält 45 Millionen US-Dollar in neuer Finanzierungsrunde

Future Fund kommt als Investor hinzu; neues Kapital soll weltweite Expansion vorantreiben

(firmenpresse) - Bitglass, das Unternehmen für umfassenden Datenschutz, hat in einer aktuellen Series-C-Finanzierungsrunde weitere 45 Millionen US-Dollar erhalten. Neben dem neuen Investor Future Fund beteiligten sich unter anderen vor allem die bestehenden Investoren NEA, Norwest und Singtel Innov8. Mit dieser Runde liegt die gesamte Finanzierungssumme für Bitglass nun bei 80 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen möchte das Investment nutzen, um seine weltweite Expansion in den Regionen USA, EMEA und APAC voranzutreiben.

Seit der Gründung im Jahr 2013 hat Bitglass ein außergewöhnliches Kundenwachstum erlebt - insbesondere in den regulierten Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Biowissenschaften. Bitglass ermöglicht sicherheitsbewussten Organisationen die betriebssichere Bereitstellung von BYOD sowie die sichere Nutzung von Cloud-basierten Anwendungen wie beispielsweise Googles G Suite, Microsoft Office 365, Box, Slack oder Salesforce. Die gesamte Lösung bietet umfassenden Datenschutz durch End-to-End-Sicherheit und Zugriff auf die Unternehmensdaten von jedem beliebigen Gerät, egal wo.

"Cloud- und mobile Anwendungen nutzen Geschäftsdaten jenseits der Firewall und bringen so neue Sicherheits- und Compliance-Risiken mit sich", sagt Nat Kausik, CEO von Bitglass. "Bitglass liefert einzigartigen Echtzeit-Inline-Datenschutz in der Cloud, am Zugriffspunkt und auf jedem Gerät. Diese Finanzierung unterstreicht unsere starke Marktposition sowie unsere finanzielle Gesundheit." Scott Sandell, Managing General Partner beim Investor NEA, ergänzt: "Bitglass verfügt über alle Voraussetzungen für ein dauerhaft unabhängiges Unternehmen - ein wachsender Markt, eine innovative Technologie und ein starkes Management."

Bitglass befragt IT-Führungskräfte zu ihrer Public Cloud-Strategie 2017

Cloud-Anwendungen werden derzeit in mehr als 59 Prozent der Unternehmen weltweit für die Dokumenten-Bearbeitung, internes Messaging, Datenspeicherung, CRM und vieles mehr eingesetzt. Vor kurzem hat Bitglass mehr als 100 IT-Führungskräfte anlässlich des Gartner Symposiums/ITxpo zu ihrer Public Cloud-Strategie befragt. Die Befragten gaben einen interessanten Einblick in ihre implementierten Lösungen sowie ihre Pläne für 2017:

- 22 Prozent planen, die Ausgaben für die On-Premises-Sicherheitsinfrastruktur von Palo Alto, Cisco und Symantec zu senken. Fast jedes fünfte Unternehmen hat bereits seine Ausgaben für ältere Sicherheitstools für die Bereitstellung von Cloud-Anwendungen gesenkt.

- Eine von drei Organisationen verfolgt eine Cloud only oder Cloud first-Strategie.

- 82 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Organisationen mindestens zwei Cloud-Anwendungen in Betrieb haben. Mehr als die Hälfte der Befragten berichtete die unternehmensweite Bereitstellung von vier Cloud-Anwendungen.

- Durchschnittlich nannte mehr als einer von vier Befragten die Kontrolle von nicht-verwalteten Geräten sowie die externe Freigabe-Steuerung als die für 2017 am häufigsten gewünschten Leistungsmerkmale.

Über Bitglass

Die Cloud Access Security Broker-Lösung (CASB) von Bitglass bietet Unternehmen End-to-End-Datenschutz von der Cloud bis zum Gerät. Die Lösung lässt sich innerhalb von Minuten bereitstellen und kann für Cloud-Apps auf jedem Gerät genutzt werden. Bitglass bietet den Schutz von Daten auf mobilen Geräten ohne den üblichen mit Mobile Device Management verbundenen Aufwand und ermöglicht Unternehmen die Durchsetzung von Datensicherheitsrichtlinien für Apps wie Office 365, Salesforce und Exchange. Bitglass, das seinen Sitz im Silicon Valley hat, wurde 2013 von einer Gruppe von Branchenveteranen gegründet, die beachtliche Erfolge im Hinblick auf Innovationen und deren Umsetzung vorweisen können.

Datum: 11.01.2017 - 12:10

