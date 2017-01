Hypnose bei krankhafter Eifersucht | Dr. Elmar Basse

Hypnose gegen Eifersucht bei Dr. Elmar Basse

Dr. Elmar Basse | Hypnose Hamburg

(firmenpresse) - Eifersucht kann einen Krankheitswert haben, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, und sollte dann auch behandelt werden. Doch wo ist die Grenze zu ziehen zwischen "normaler" Eifersucht und krankhafter Eifersucht? Wie bei vielen anderen psychischen Themen ist es hier zu einem guten Teil die Intensität, die den Unterschied macht, sagt Elmar Basse. Krankheitswert bekommt ein Thema wie die Eifersucht unter anderem dann, wenn es das eigene Leben beziehungsweise das der anderen so erheblich belastet, dass ein Leidensdruck entsteht, der nicht mehr zeitnah abgebaut werden kann. Bei pathologischer Eifersucht kann das Eifersuchtsempfinden ein beherrschender Teil des Lebens werden, der alle anderen Lebensbereiche mit infiziert. Handeln, Denken und Fühlen der Betroffenen kreisen immer mehr um das Thema Eifersucht, so beschreibt es der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Einen Grenzfall bildet hingegen der sogenannte Eifersuchtswahn, der zu den wahnhaften Störungen aus dem psychotischen Bereich gehört.

Die Grenzen zwischen normaler und krankhafter Eifersucht können oft fließend sein, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Nicht wenige Menschen betrachten es als sehr wünschenswert, dass der Partner Eifersucht zeigt, weil sie es als Zeichen des Interesses an der Beziehung verstehen. Oft wird versucht, den Partner absichtlich eifersüchtig zu machen, wenn man sich vernachlässigt fühlt oder den Eindruck hat, der andere könnte vielleicht fremdgehen oder habe eine Affäre.

Doch nicht jeder Mensch lässt sich eifersüchtig machen, darum geht der Schuss auch nicht selten nach hinten los, weiß der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Im Internet gibt es viele selbsterlebte Erfahrungsberichte von Menschen, die darüber klagen, dass der Partner nicht eifersüchtig zu machen sei. Das widerspricht eben der landläufigen Meinung, Eifersucht sei normal oder jeder Mensch sei eifersüchtig. Denn Menschen reagieren je nach ihren, zu einem großen Teil angeborenen, Persönlichkeitsbedingungen unterschiedlich auf Reize, die ihnen angeboten werden: Den einen regt es ungeheuer auf, wenn der Partner mit jemand anderem flirtet, der andere wendet sich angewidert ab, um nur zwei Extrembeispiele zu nennen.

Wenn Eifersucht krankheitswertig wird, kann sie zerstörerisch wirken, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit dem bewussten Willen und dem bewussten Verstand ist hier oft nicht viel auszurichten. Die Betroffenen sehen meistens durchaus ein, dass ihr Verhalten problematisch ist, Nicht selten geloben sie auch Besserung und versuchen wirklich, ihr Verhalten zu ändern. Nur ist der bewusste Wille nicht selten eine zu schwache Kraft, um gegen die aus dem Unbewussten wirkenden Kräfte der Eifersucht anzukommen.

Hypnose, wie sie Dr. Elmar Basse in seiner Praxis für Hypnose Hamburg seit vielen Jahren anbietet, kann eine wirksame Hilfe sein, um sich aus der Problematik der Eifersucht zu befreien.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dr-basse.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet Dr. Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Dr. Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Dr. Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

PresseKontakt / Agentur:

Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

Elmar Basse

Glockengießerwall 17

20095 Hamburg

elmar.basse(at)t-online.de

040-33313361

http://www.elmarbasse.de



Datum: 11.01.2017 - 12:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1443218

Anzahl Zeichen: 3098

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Elmar Basse - Hypnose Hamburg

Ansprechpartner: Elmar Basse

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-33313361





Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung