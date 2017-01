Privatgewerbliches Detektivbüro ? Beobachtungen mit privatem Auftragsmandat

Privatdetekteien hausieren nicht mit ihren Auftragsbüchern. Nichtsdestotrotz sei gesagt: Die Branche boomt - Tendenz weiter steigend. Die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse verändern sich.

(firmenpresse) - Privatgewerbliche Observationen fordern sehr viel detektivisches Geschick



Privatdetekteien hausieren nicht mit ihren Auftragsbüchern. Nichtsdestotrotz sei gesagt: Die Branche boomt - Tendenz weiter steigend. Die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse verändern sich. Das klassische Familienmodel wird von vielen überdacht. Ein lebenslanges Bindungsversprechen ist für den einen oder anderen keine Option mehr. Partnerinnen und Partner werden häufiger gewechselt. Das ruft Privatdetektive auf den Plan.Renommierte Privatdetektive sind auf Effizienz programmiert und das müssen sie auch sein. Es gilt mit jeder Privatobservation ein straffes Programm erfolgreich abzuarbeiten. Den Auftakt bildet die persönliche Auftragsbesprechung mit der Mandantschaft der Detektei. Für klassische Einsatzmandate an Privatdetekteien sind nicht selten schwere Beziehungskrisen der Auslöser. Ist es die große Liebe oder nur ein kurzes Strohfeuer? Hat sie oder hat er ein heimliches Techtelmechtel? Wen habe ich da eigentlich an meiner Seite? Eine narzisstische und selbstsüchtige Person, feier- und flirtfreudig, für jeden Seitensprung zu haben? Oder einen Menschen, mit dem ich ein Leben in Zweisammkeit führen möchte? Auf den Schultern privatgewerblicher Privatermittlerinnen und Privatermittler lastet eine enorme Verantwortung. Deren erhobenes Berichtsmaterial entscheidet maßgeblich darüber, ob Ehen zerbrechen und ob sich Hoffnungen endgültig zerschlagen.



Privatdetektive sind bekennende Generalisten



Fremdgehen ist in der Regel ein Trennungsgrund. Irrationale Entscheidungen aber sind fehl am Platz. Mutmaßungen und vage Behauptungen helfen nicht weiter. Kniefallbekenntnisse über den Beziehungsstatus sind das Eine - hieb und stichfeste Beweisfotos und Zeugenaussagen das Andere. Niemand ist vor sexueller Interaktion im Verborgenen des Partners oder der Partnerin gefeit. Ist ein Geständnis nicht zu erwarten, liefert wohl nur die verdeckte Verfolgung absolute Klarheit darüber, ob lediglich eine emotionale Affäre oder echte körperliche Ersatzbefriedigungen ausgelebt werden. Privatdetektive machen so etwas. Private Eyes müssen echte Generalisten sein, denn private Aufträge haben es meistens in sich. Aufgeklärt wird in allen gesellschaftlichen Sphären - von der konspirativen Society-Beziehung über der Jetset-Liaison bis zum "normalbürgerlichen" Untreueverdacht in Ehe oder Lebenspartnerschaft. Das Überwachungsergebnis reicht dann von der Bestätigung des immer Gewussten bis zu blankem Entsetzen.





Der Einsatz-Detektiv hat immer sehr beherrscht und kontrolliert zu sein



Zentrales Auftragsthema im klassischen Detektivbüro ist die verdeckte Beobachtung. Neben wirtschaftsdetektivischen Mandaten, nehmen private Konflikte den Hauptauftragsgegenstand ein. Spielt sich das Eheleben oder die Lebensgemeinschaft nur noch im Zwist ab, ist es nicht selten kein weiter Weg mehr in die Privatdetektei des Vertrauens. Die Klientel ist breit gefächert. Es sind klassische Familien mit Kindern, kinderlose Paare mit Hund oder Haustier als Kindersatz, heterosexuelle und auch gleichgeschlechtliche Lebensbeziehungen, die in die Krise geraten. Der oder die vermeintlich Betrogene wünscht vom Detektivinstitut eine überschaubare Lösungsvariante. Doch private Detektei - Auftraggeber sollen wissen worauf sie sich da einlassen. Observationen sind Fleißarbeit. Wie viel Arbeit drinsteckt, ist am Observationsbericht abzulesen. Oft sind tage- und nächtelange Beobachtungseinsätze erforderlich, bis das Ergebnis klar herausgearbeitet ist. Neben speziellen geistigen Fähigkeiten, verlangt die zeitzehrende Arbeit im Geheimen vom Detektivpersonal auch eine Menge Durchhaltedisziplin. Fingerspitzengefühl und die Fähigkeit zur Selbstkontrolle sind für eine erfolgreiche Detektivarbeit Grundvoraussetzungen.



Privatdetekteien gehen in die vorbehördliche Beweisaufnahme



Ordnungsämter und örtliche Polizeireviere verfügen nicht über unbegrenzte personelle Kapazitäten. Ganz im Gegenteil. Viele Polizeibehörden schieben ganze Berge an Überstunden vor sich her. In vielen Situationen hat sich die Privatfrau oder der Privatmann zunächst selbst zu helfen. Lässt der Nachbar oder die Nachbarin kein gutes Haar mehr an einem (§ 186 StGB üble Nachrede und § 187 StGB Verleumdung), wird im Beruf durch Mobbing (Verstoß gegen Art. 1 und Art. 2 des deutschen Grundgesetzes) die Karriere-Chance zu verhindern versucht oder stellen einem nicht wohlgesonnene Zeitgenossen wie Stalker nach, treten Privatdetektive auf den Plan. Die Hauptsache ist aber, dass die detektivische Maßnahme mit einem involvierten Rechtsanwalt koordiniert wird. Das soll Fehlentscheidung, die eine spätere Gerichtsverwertbarkeit des gesammelten Materials gefährden könnte, bereits im Vorfeld ausschließen. Privatagenten gehen, frei von Groll, ganz rational und pragmatisch an die Beweisfakten-Erhebung heran. Sie arbeiten Anwälten und behördlichen Stellen in der privaten Zivilrechts- oder Strafrechtssache aktiv zu. Außerdem erstellt die renommierte Privatdetektei bei einer Gefährdungslage für den Privatklienten ein greifendes Sicherheitssystem aus Abhörschutz, Personenschutz und Objektschutz.









DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH ist bundesweit und im weltweiten Ausland mit fest angestellten und externen, freiberuflichen Detektiven im Einsatz. Die Hauptniederlassung der Detektei ist in Frankfurt am Main ansässig und zuständig für West- und Südwestdeutschland. Des Weiteren unterhält das Detektivbüro die Zweigstellen in Norderstedt bei Hamburg für Norddeutschland sowie in Magdeburg für Mitteldeutschland und Berlin. Außerdem arbeitet DSD Detektiv SYSTEM Detektei ® GmbH mit Partner-Detekteien im Bundesgebiet und im weltweiten Ausland zusammen.



