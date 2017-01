Sei Dein "Lieblings-Ich": Wohlfühlen und Genießen mit Gervais

Gervais-Expertin Johanna Fellner weiß:?Genussvolle Selbstoptimierung liegt voll im Trend".

(firmenpresse) - München, 11.01.2017 - Wer kennt es nicht: Im stressigen Alltag fällt es oftmals schwer, sich um sich selbst zu kümmern. Gerade zu Jahresbeginn wünschen sich viele, den eigenen Körper zu optimieren und eine höhere Leistungsfähigkeit zu erreichen. Trotz eines vollen Terminkalenders hat jeder die Möglichkeit, das Beste aus sich herauszuholen und sein persönliches "Lieblings-Ich" zu sein. Gervais verrät Tipps und Tricks für das eigene Wohlbefinden und eine positive Ausstrahlung.

Termine bestimmen den Alltag und das Smartphone mit Fitness-Apps und Schritt-Zählern ist für viele längst zum ständigen Begleiter geworden. Der Druck, leistungsfähiger, schöner und fitter zu werden, wird immer stärker. Um sich langfristig gut zu fühlen und zwischendurch die Akkus wieder aufzuladen, sollte eine regelmäßige Auszeit jedoch nicht zu kurz kommen. Denn mit einer gesunden Work-Life-Balance und Wohlfühlmomenten lässt sich Selbstoptimierung auch auf entspannte Weise umsetzen. Zu einer positiven Ausstrahlung tragen neben einer ausgewogenen Ernährung auch ausreichend Bewegung, frische Luft und eine ausgeglichene Lebenseinstellung bei. Fitnesstrainerin und Gervais-Expertin Johanna Fellner weiß: "Genussvolle Selbstoptimierung liegt voll im Trend - dafür sollten wir darauf achten, bewusster zu leben und uns selbst Gutes zu tun. Ob Yoga am Arbeitsplatz, Spaziergänge in der Mittagspause oder unkomplizierte, ausgewogene Snacks statt Fast-Food - bereits durch kleine Veränderungen lässt es sich viel entspannter durch den Alltag kommen und wir fühlen uns besser und attraktiver." Die Produkte von Gervais eignen sich hierfür perfekt und laden dazu ein, mit gutem Gewissen zu genießen und das Leben lecker zu nehmen. Kalorienarm und reich an Eiweiß passen Hüttenkäse® und Kräuterquark ideal zum aktuellen Low-Carb-Trend ohne dabei auf Genuss verzichten zu müssen. Dabei sind sie nicht nur die perfekten Alltags-Begleiter für ein ausgewogenes Frühstück oder die schnelle Mittagspause sondern auch die ideale Ergänzung zu jedem Workout. Ob kalt, warm oder einfach als Snack für Zwischendurch - die Produkte von Gervais schmecken zu unzähligen Gerichten, wie Wraps, Salaten, Smoothies oder leichten Dessertvarianten. Dabei unterstützen sie auf genussvolle Weise die Erreichung der persönlichen Ziele auf dem Weg zum "Lieblings-Ich".

Besonders praktisch: Auf der Gervais Website sind zahlreiche Tipps zum Thema "Entspannt leben" sowie leckere Rezept-Ideen zu finden: https://www.gervais.de/#entspannt-leben

Gervais Hüttenkäse® Original ist im 200 g und 400 g Becher zu einem UVP von 1,19 Euro bzw. 1,99 Euro im Kühlregal erhältlich. Die beiden Sorten Tomate & Basilikum und Kräuter sind im 175 g-Becher zu einem UVP von 1,19 Euro im Kühlregal erhältlich.

Weitere Informationen zu Gervais und leckere Rezeptideen finden Sie auf www.gervais.de





http://www.gervais.de



Gervais ist eine Marke der Hochland Deutschland GmbH und Marktführer im Markensegment körniger Frischkäse. 1850 von Charles Gervais in der Normandie gegründet, schloss sich das Unternehmen 1967 mit DANONE zusammen. Seit Januar 2013 liegen die Rechte in Deutschland bei Hochland. Neben dem Hüttenkäse® umfasst das Gervais Portfolio zudem Kräuterquark in den Geschmacksrichtungen "original" und "pikant". Alle Produkte der Marke stehen für unverwechselbaren, ursprünglichen und natürlichen Genuss.

Gervais

F&H Public Relations GmbH

Sabrina Dahl

Brabanter Straße 4

80805 München

S.Dahl(at)fundh.de

+49 (89) 12175-146

www.fundh.de



Firma: Gervais

Ansprechpartner: Susanne Krimmel

Stadt: Heimenkirch

Telefon: 08381502695





