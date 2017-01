Der Mensch steht im Mittelpunkt bei Pflege Daheim Haunschild Pflegedienst

Sie sind auf der Suche nach einem einfühlsamen Pflegedienst im Landkreis Parchim-Schwerin? Pflege Daheim Haunschild Pflegedienst ist für Sie da!

(firmenpresse) - Alte Menschen und Pflegebedürftige haben fast immer den Wunsch, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. Eine häusliche Atmosphäre kann auch sehr zum Wohlbefinden und zur Genesung beitragen, wenn ansonsten die medizinische und pflegerische Versorgung gewährleistet ist. Die Pflege Daheim Haunschild Pflegedienst GmbH & Co-KG aus Klinken erbringt ihre Leistungen in Privathaushalten. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt, ganz nach dem Motto: Wir machen uns für Sie stark. Das Leistungsportfolio umfasst u.a.: Behandlungs- und Grundpflege, Hauswirtschaft und Pflegeberatungen nach SGB XI und SGB V.



Behandlungspflege nach SGB V u.a.:

?Blutzuckerbehandlungen

?Injektionen

?Richten und Verabreichen von Medikamenten

?Wundversorgung

?Versorgung mit Kompressionstrümpfen und -verbänden

?Versorgung mit Sondennahrung

?Versorgung von Patienten mit Trachealkanülen



Grundpflege nach SGB XI u.a.

?Körperpflege

?Mobilisierung

?Zubereiten von Essen

?Hilfe bei der Nahrungsaufnahme

?Prophylaxen

?Betreuung



Hauswirtschaft nach SGB XI u.a.

?Begleitung bei Aktivitäten, etwa zu Ärzteterminen, zum Einkauf usw.

?Reinigung der Wohnung

?Wechseln und Waschen der Wäsche

?Einkaufen

?Fahrdienste



Urlaub- / Verhinderungspflege



Darüber hinaus unterstützt Sie das Team sehr gern bei der Antragsstellung u.a. von Pflegegeld und Pflegehilfsmittel und Schwerbehindertenausweisen. Leistungen werden von den Kranken- bzw. Pflegekassen, jeweils nach erforderlichem Bedarf und im Rahmen der Pflegestufen (ab Januar 2017 der Pflegegrade), übernommen.



Bei zusätzlichen Wünschen bieten wir weitere Leistungen aus unserem Pflege Plus Katalog.









Die Pflege Daheim Haunschild Pflegedienst GmbH & Co-KG aus Klinken erbringt ihre Leistungen in Privathaushalten. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt, ganz nach dem Motto: Wir machen uns für Sie stark. Das Leistungsportfolio umfasst u.a.: Behandlungs- und Grundpflege, Hauswirtschaft und Pflegeberatungen nach SGB XI und SGB V.



Pflege Daheim Haunschild-Pflegedienst GmbH & Co. KG

