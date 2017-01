Die Waterman League Group erhält Kapital der Serie A zur Unterstützung der Wasser-Event Weltmeisterschaften des Unternehmens

(ots) - Die Waterman League

Group, die für ihre Profiliga für Paddle Surfing-Wettkämpfe und

Surfing bekannt ist, freut sich, heute den Abschluss der Serie A

Finanzierungsrunde bekannt geben zu können. Die Finanzierung stand

unter der Leitung des Private Equity-Unternehmens AID Partners (AID),

LLC und von Darren Shaw, einem in Hongkong ansässigen Koinvestor:

beide werden im Verwaltungsrat des Unternehmens vertreten sein. Der

Ertrag dieser Investition wird für den Ausbau der Paddlesurf World

Tour der Waterman League verwendet werden, die 2009 gegründet wurde.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/456017/Waterman_League_Grou

p_Pro_Paddlesurfing_and_Surfing.jpg



"Wir haben mit Leidenschaft versucht, die Waterman League mit

Integrität und Authentizität aufzubauen. Ich bin extrem stolz, dass

wir Investoren dieser Bedeutung anziehen konnten und dass wir mit

unseren neuen Partnern an der Stärkung und Expansion unseres

Geschäftes arbeiten können", Tristan Boxford, Chief Executive Officer

der Waterman League. "Paddle Surfing ist eine der am schnellsten

wachsenden Sportarten der Welt und wir sind der Meinung, dass die APP

World Tour auch weiterhin für eine schnell wachsende Anzahl von Fans

und professionellen Sportlern attraktiv sein wird. Ebenso ist die

Komponente der Massenbeteiligung an unseren Veranstaltungen von

Bedeutung.



Wir sind besonders daran interessiert, das Wachstum des Paddle

Surfing-Sports auch in Asien zu unterstützen", sagte Kelvin Wu,

Chairman von AID. "Ebenso sehen wir großes Potenzial bei der

Ausweitung der Veranstaltungsformate der APP World Tour und der

zunehmenden Abdeckung durch digitale Medien."



"Mich haben die Waterman League und das, was Tristan mit nur

beschränkten Ressourcen erreicht hat, besonders beeindruckt", merkte

Darren Shaw an. "Er hat eine spannende Wettkampfplattform geschaffen



und eine dynamische Gruppe junger Sportler für diesen relativ neuen

Sport interessiert, der die Vorteile der rechtzeitigen Aufnahme eines

gesunden Lebens, von Zeit in der freien Natur und der Entwicklung des

Bewusstseins über unsere Wasserstraßen und Ozeane unterstreicht. Ich

habe das Gefühl, dass sämtliche Bestandteile des Erfolgs vorhanden

sind."



In Zusammenhang mit dieser neuen Investition hat die Waterman

League die Association of Paddlesurf Professionals (APP) gegründet

und die beiden Disziplinen des Paddle Surfings unter einer neuen "APP

World Tour" zusammengeführt, die 2017 insgesamt 8 Veranstaltungen in

Oahu (Hawaii), Maui (Hawaii), Tokio (Japan), Scharbeutz

(Deutschland), New York (NY), San Francisco (CA), Hainan (China) und

auf den Kanarischen Inseln (Spanien) organisiert.



Über AID Partners LLC



AID ist ein führendes Private Equity-Unternehmen mit dem Sitz in

Asien und weltweitem Ausblick. Die Abkürzung steht für seine Stärken

A - advising, I - investing und D - development (Beratung,

Investition und Entwicklung). Das Unternehmen unterstützt ein

strategisches Portfolio an Unternehmen aus der ganzen Welt. Der

Anlagefokus von AID liegt vorwiegend auf den Sektoren Medien,

Technologie und Lifestyle. Zu den Portfoliounternehmen zählen

Legendry Pictures, Golden Harvest Entertainment, Freedom Network und

Zoox Inc.



Über die Waterman League Group



Die Waterman League Group ist ein Eventmanagement- und

Medienproduktionsunternehmen mit dem Firmensitz in Hawaii, das sich

auf die Entwicklung multidisziplinärer Wassersportarten konzentriert.

Der Begriff "Waterman" bezieht sich auf vielseitige Sportler, die

verschiedene Arten des Wassersports auf höchstem Niveau betreiben.



Als Gründer der Weltmeisterschaften im Paddle Surfing (auch als

Stand Up Paddling bekannt), hat die Waterman League seit 2010

Weltmeister und Weltmeisterinnen sowohl bei Rennen als auch im

Surfing gekrönt, wobei die Hauptveranstaltungen in Nord- und

Südamerika, Asien, Europa und im Mittleren Osten stattfinden. Sie

laufen jetzt unter der Marke APP World Tour.



Die APP World Tour besteht aus einem kompletten Programmpaket,

einschließlich live und nachträglich ausgestrahlter Übertragungen

aller Veranstaltungen, die über weltweit führende Netze, wie CBS

Sports und Fox Sports Australia in mehr als 100 Länder erfolgen und

von IMG Media unterstützt werden.



Weitere Informationen finden Sie unter appworldtour.com und Fans

können den Veranstaltungen (at)appworldtour auf Facebook und Instagram

folgen.







