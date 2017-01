AIDA Cruises wünscht eine prima Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg (FOTO)

Mit der Elbphilharmonie hat die Stadt an der Elbe ein neues

Wahrzeichen erhalten. Die Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises wünscht

dazu eine prima Eröffnung. Seit 30. April 2016 startet AIDAprima, das

neue Flaggschiff AIDA Cruises jeden Samstag von Hamburg aus zu den

Metropolen Westeuropas und ist damit zu einem schwimmenden

Wahrzeichen der Hansestadt geworden. Das Foto, in dem AIDAprima die

Elbphilharmonie küsst, ist zum Erstanlauf des Neubaus am 21. April

2016 geglückt.







Pressekontakt:

Communication:

Hansjörg Kunze

Vice President Communication & Sustainability

Tel.: +49 (0) 381 / 444-80 20

Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25

presse(at)aida.de



