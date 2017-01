Alfahosting: Doppelt so schnelle Webseiten mit FCGID und PHP 7.1

Das IT-Unternehmen Alfahosting lässt Kundenherzen höherschlagen: Mit der Aktivierung der neuen PHP-Version 7.1 über FCGID werden die Webinhalte der Alfahosting-Kunden fast doppelt so schnell dargestellt.

(firmenpresse) - Bei Webhosting gilt neben der Sicherheit und der Zuverlässigkeit besonders die Geschwindigkeit als wichtiges Kriterium bei der Anbieterauswahl. Die Webseitenexperten bei Alfahosting haben die Schnelligkeit von PHP 7.1 über FCGID getestet: In den Szenarien hat sich die Ladezeit der Webinhalte mit FCGID und PHP 7.1 im Vergleich zu PHP 7 ohne FCGID nahezu halbiert. Diesen erheblichen Performance-Boost können alle Alfahosting-Kunden ab sofort kostenlos im Kundencenter aktivieren.



Webdaten und Datenbanken auf SSD-Speicher



Alfahosting bietet seinen Kunden außerdem 100 Prozent SSD-Speicher an und speichert in den SSD-Tarifen sowohl die kompletten Webdaten als auch die Datenbanken auf SSD-Festplatten in Rechenzentrumsqualität. SSD-Hosting eignet sich bestens vor allem für leistungshungrige Anwendungen. Bei Webseiten mit hohem Besucheraufkommen ist der Geschwindigkeitszuwachs im Vergleich zu klassischen HDD-Systemen deutlich spürbar, da wesentlich mehr Aktionen pro Sekunde möglich sind. Dieser Geschwindigkeitszuwachs ist neben der Nutzerfreundlichkeit ein wichtiger Faktor für die SEO-Optimierung der Webseiten. Das Alfahosting-Team freut sich, dass die Kunden mit PHP 7.1 über FCGID in Kombination mit SSD-Speicher nun noch schnellere Webseiten betreiben können.



CHIP bestätigt: Ausgezeichneter Service bei Alfahosting



Aufgrund der hochtechnischen Sachverhalte legt Alfahosting sehr viel Wert auf die Beratungsqualität und hat dafür schon mehrfach Auszeichnungen erhalten: Alfahosting wurde bei den großen Hotline-Tests von CHIP und Statista 2015 und 2017 zum Gesamtsieger der Hostingbranche gekürt und hat 2016 Gold bei den renommierten Hosting Awards gewonnen. Besonders gewürdigt wurden damit die gute Erreichbarkeit, die fachliche Kompetenz sowie das freundliche Auftreten des Alfahosting-Supportteams.







http://alfahosting.de/



Alfahosting GmbH

Alfahosting GmbH



