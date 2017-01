Interim-Management: Conciliat vermittelt Interim-Manager

Die von der Personalberatung vermittelten Interim-Manager sind schnell verfügbar und haben eine hohe fachliche und persönliche Expertise.

Personalberatung Stuttgart: Conciliat

(firmenpresse) - Immer wieder benötigen Unternehmen kurzfristig „Manager auf Zeit“, um gewisse Herausforderungen zu meistern. Zum Beispiel, wenn sie ein Projekt realisieren möchten, ohne die betrieblichen Abläufe zu belasten. Oder wenn sie einen Unternehmensbereich umstrukturieren oder sogar schließen möchten und ihnen hierfür ein krisen-gestählter Projekt-Manager fehlt. Oder wenn sie neue Märkte erschließen möchten, und sie firmenintern keinen Spezialisten mit der erforderlichen Marktkenntnis haben. Oder wenn unverhofft einer ihrer Manager oder Experten – zum Beispiel krankheitsbedingt – für eine längere Zeit ausfällt. Dann stellt sich für Unternehmen oft die Frage: Woher bekommen wir kurzfristig einen solchen Manager oder Spezialisten, dem wir die Aufgabe anvertrauen können?



Auf das Unterstützen von Unternehmen in solchen Situationen ist der Geschäftsbereich Interim Management der Personalberatung Conciliat, Stuttgart, spezialisiert. Er hilft Unternehmen kurzfristig zeitlich befristete personelle Engpässe auf der ersten und zweiten Führungsebene zu schließen – insbesondere in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Vertrieb sowie Human Resources-Management.



Besteht ein entsprechender Bedarf in einem Unternehmen, dann klärt Conciliat mit diesem zunächst, welche Anforderungen der „Manager auf Zeit“ erfüllen muss, damit die Ziele des Unternehmens erreicht werden – fachlich und persönlich. Danach schlägt Conciliat dem Unternehmen aus seinem Interim-Manager-Pool mehrere Kandidaten mit langjähriger Berufserfahrung vor, die dem Anforderungsprofil entsprechen. Aus ihnen kann das Unternehmen dann seinen Wunschkandidaten auswählen – sofern sich unter anderem im Gespräch zeigt: Die Chemie stimmt.



Die von Conciliat vermittelten Interim-Manager zeichnen sich laut Conciliat-Geschäftsführer Alexander Walz außer durch ihre fachliche und persönliche Expertise sowie schnelle Verfügbarkeit „durch ihre pragmatische und umsetzungsorientierte Arbeitsweise aus“; zudem waren sie in der Regel schon für zahlreiche Unternehmen mit den unterschiedlichsten Kulturen und Strukturen tätig. Entsprechend schnell und leicht gelingt es ihnen, sich auf Zeit bei ihren neuen Auftraggebern zu integrieren, was für das effektive Arbeiten eines Interim-Managers, so Walz, sehr wichtig ist.





Der Zeitraum, in dem der Interim-Manager für das Unternehmen arbeitet, wird ebenso wie die Abrechnungsmodalitäten im Vorfeld vertraglich fixiert. Dabei erfolgt die Abrechnung nach Tagessätzen. Das hat für das den Interim-Manager engagierende Unternehmen den Vorteil, dass langfristige Fixkosten entfallen; zudem bestehen von Anfang an Kostentransparenz und -sicherheit.



Unternehmen, die sich für das Engagieren eines Interim-Managers interessieren, finden nähere Infos hierüber auf der Conciliat-Webseite (www.conciliat.de) in der Rubrik Unternehmen. Sie können die Personalberatung, die mit Niederlassungen in fünf deutschen Städten vertreten ist, auch direkt kontaktieren (Telefon: 0711/22 45 18-0; Email: stuttgart(at)conciliat.de).







Die Personalberatung und Managementberatung Conciliat ist seit 1999 auf dem deutschen Markt tätig. Seine Wurzeln hat das Unternehmen in der Schweiz.



Es wurde als Tochterunternehmen der Contaplus SA, der führenden Personalberatung im Finanz- und Rechnungswesen in der Schweiz gegründet. Bedingt durch den internationalen Ursprung verfügt die Conciliat GmbH bis heute über ein europäisches Netzwerk von Partnern, das es ermöglicht, auch Positionen auf europäischer Ebene zu besetzen.



Nach der ursprünglichen Konzentration auf das Recruiting in den Bereichen Finanzen und Controlling kamen in den Folgejahren die Geschäftsfelder Interim, Personal und Vertrieb hinzu. Heute runden Themen wie Coaching, Personalentwicklung und wertorientierte Vergütungssysteme das Leistungsspektrum zu einer umfassenden Managementberatung in allen Personalthemen ab.



Kommentare zur Pressemitteilung