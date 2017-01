Focus Money veröffentlicht Goldhändler-Test

40 Goldhändler im Test - hier die Ergebnisse

Goldhändler: GfM zusammen mit Merlin Testsieger"Bester Service Online"

(firmenpresse) - Die Zeitschrift Focus Money hat durch das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) 40 in Deutschland aktive Edelmetallhändler vergleichen lassen. 86 Merkmale wurden in fünf Hauptkategorien für den Vergleich herangezogen. Hintergrund der Untersuchung ist, dass immer mehr Deutsche Gold in Form von Goldmünzen und Goldbarren kaufen, da Banken nur noch wenig bis gar keine Zinsen mehr auf Spareinlagen gewähren. Sehr gute Ergebnisse in gleich mehreren Kategorien verbuchten u.a. die Firmen pro aurum, Degussa und GfM. GfM, die unter Anlagegold24.de am Markt auftreten, erhielt als einziger Testteilnehmer gleich sechsmal das Prädikat "hervorragend", was noch oberhalb von "sehr gut" angesiedelt wurde. Die Goldhändler wurden nicht nur darauf getestet, welche Bandbreite an Produkten sie vorrätig haben, sondern auch, wie häufig die Preise für Goldmünzen an den Goldpreis angepasst werden, ob es über den reinen Onlinebetrieb hinaus Filialen für die persönliche Begegnung gibt und ob auch Produkte wieder zurückgekauft werden (Goldankauf). Die Ergebnisse der Untersuchung finden sich ausführlich in der Print-Ausgabe von Focus Money Nr. 3/2017 vom 11.1.2017.Für besten Service online und in der Filiale wurde folgender Goldhändler ausgezeichnet: GfM (Anlagegold24.de)





Anlagegold24.de ist der Onlineauftritt der Gesellschaft für Münzeditionen mbH (Gfm mbH) in Gifhorn. GfM ist ein Distributor zahlreicher offizieller Münzprägestätten aus der ganzen Welt und vertreibt in Deutschland Goldmünzen und Silbermünzen aus anderen Staaten. Die Firma ist mittlerweile im zweiten Jahrzehnt mit der Münzdistribution beschäftigt und vertreibt alle weltweit relevanten Anlagemünzen. Neben dem Onlinevertrieb werden u.a. in Wiesbaden und Braunschweig Ladengeschäfte vorgehalten.

