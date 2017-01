Neue LXI Digitizer von Spectrum

(firmenpresse) - Gleich acht neue Geräte hat Spectrum seiner Serie von LXI Digitizern hinzugefügt.

Die DN6.49x-Instrumente kommen mit 24 bis 48 synchronen Kanälen daher und sind optimal dafür ausgelegt, eine große Zahl von Signalen mit einer hohen Präzision und zeitlicher Auflösung zu erfassen und zu analysieren.

Signalgeber können Detektoren, Sensoren, Antennen, Umrichter oder sonstige elektronische Quellen sein.



Universelle Messgeräte für die Aufzeichnung verschiedenster Signalquellen



Die Eingänge sind für eine bestmögliche Anpassung umschaltbar von single-ended auf differentiell. Die A/D-Wandler sind vollständig synchron getaktet, um ein exaktes Signal-Timing und die Phasenrelation zwischen den einzelnen Kanälen aufzeichnen zu können. Eine innovative Trigger-Einheit ergänzt das flexible Front-End und die leistungsfähige Takterzeugung, so dass vielfältige Anwendungen abgedeckt werden. Jeder Trigger-Eingang lässt sich mit anderen Quellen kombinieren, um Bedingungsmuster mit Hilfe von bestimmten Verknüpfungen realisieren zu können.



Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten durch vielfältige Optionen



Ein stabiles Metallgehäuse mit integrierter Kühlung und austauschbaren Staubfiltern sowie einem rauscharmen Netzteil sorgt für eine lange Lebensdauer. Auf der Frontseite befinden sich die BNC-Anschlüsse für die Eingangskanäle, die Trigger und den Takt. LEDs zeigen den jeweiligen Status von Power, LAN und Trigger.

Über eine standardmäßige GBit-Ethernetbuchse lassen sich die neuen Geräte an ein Netzwerk oder direkt an einen PC anschließen und gewährleisten den vollen

Zugriff auf alle Funktionen. Als Alternative für Remote-Anwendungen bietet Spectrum einen

Embedded-Server-Option mit CPU, SSD und Programmierzugriff via Ethernet an. Auf diese Weise kann jede digitizerNETBOX vollständig unabhängig oder als Komponente eines umfassenden Systems genutztwerden.



Zum Lieferumfang gehört selbstverständlich die entsprechende Software SBench 6 Professional für die Datenerfassung, Digitalisierung, Analyse und Dokumentation sowie die Konfigurierung und Kontrolle der Digitizer. Treiber und Beispiele für die gängigsten Programmiersprachen und die Software von Drittanbietern liegen ebenfalls bei. Für die exakten technischen Details besuchen Sie die Webseite oder kontaktieren Sie das



Support-Team.



Über Spectrum



Die Spectrum Systementwicklung Microelectronic GmbH aus Grosshansdorf gehört zu den Pionieren computerbasierter Instrumente der Test- und Messtechnik. Das Spezialgebiet des Unternehmens ist die Entwicklung und Fertigung von High-Speed Digitizern und Generatoren für die elektronische Erfassung, Generierung und Analyse von Signalen. Das Portfolio umfasst mehr als 400 modulare Produkte für die am weitesten verbreiteten Industriestandards und wird global von zahlreichen Partnern vertrieben. Den Support leistet allerdings das Entwicklerteam direkt aus Deutschland. Mehr

Infos zu Spectrum gibt es auf der Webseite.





Kommentare zur Pressemitteilung