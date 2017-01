/ New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

CenterTools SE wird zu DriveLock SE

(Bildquelle: DriveLock SE)

(firmenpresse) - München, 10. Januar 2017 - Der deutsche Endpoint-Security-Spezialist CenterTools SE kündigt heute an, ab sofort unter dem Namen DriveLock SE zu operieren. Das Unternehmen benennt sich damit nach seinem wichtigsten Produkt, der Sicherheitslösung DriveLock.

Weil das Unternehmen vielen Kunden unter dem Namen seines bekanntesten Produkts DriveLock bekannt war, entschied sich das Management, den Firmennamen in DriveLock SE zu ändern. Zudem wurde der Firmensitz von Ludwigsburg in die bayrische Landeshauptstadt München verlegt.

Das Unternehmen wurde 1999 als CenterTools SE gegründet und ist einer der international führenden Spezialisten für IT- und Datensicherheit und wurde vor allem durch seine Endpoint-Security-Lösung DriveLock bekannt. Weltweit betreut DriveLock SE Kunden in über 30 Ländern mit zusätzlichen Büros in Wien, Cambridge und Portland.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.drivelock.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das deutsche Unternehmen DriveLock SE ist einer der international führenden Spezialisten für die IT- und Datensicherheit. Mit seiner Endpoint-Security-Lösung hat sich das Unternehmen weltweit einen Namen gemacht. Herausragend ist DriveLock insbesondere aufgrund seiner extrem granularen Möglichkeiten im Regulieren von USB- und anderen Geräten sowie bei der Verschlüsselung von Festplatten (FDE) und Daten auf mobilen Datenträgern. Mit der umfassenden Kontrolle aller Applikationen und seinem komplett integrierten Antivirus-Modul bietet DriveLock weltweiten Rundumschutz vor digitalen Gefahren für alle Endgeräte.

Dies ist eine Pressemitteilung von

DriveLock SE

PresseKontakt / Agentur:

HBI Helga Bailey GmbH

Maria Dudusova

Stefan-George-Ring 2

81929 München

drivelock(at)hbi.de

+49 (0) 89 99 38 87 38 38

http://www.hbi.de/



Datum: 11.01.2017 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1443281

Anzahl Zeichen: 895

Kontakt-Informationen:

Firma: DriveLock SE

Ansprechpartner: Daniela Kammann

Stadt: München

Telefon: +49 (0) 89 546 36 49 23





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung