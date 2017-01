Schränke vom Tischler online in 3D planen

(firmenpresse) - Die Maßschreiner von schrankwerk.de haben ihren neuen, innovativen Online-Konfigurator für Möbel nach Maß veröffentlicht. Schränke, Regale, Sideboards und Co. lassen sich jetzt noch individueller planen und fotorealistisch visualisieren. Ob Schränke für Dachschrägen, Einbauregale oder Hängeboards - alle Möbel werden auf den Millimeter genau konfiguriert und ganz nach Geschmack der Kunden gestaltet. Eine weitere Neuerung: schrankwerk.de liefert innerhalb Deutschland versandkostenfrei.



Nach mehreren Monaten intensiver Arbeit mit den 3D-Spezialisten Objectcode aus Lünen ist es geschafft. Der neue 3D Schrankplaner ist online und mit ihm ein brandneuer Onlineshop. Mit dem Konfigurator lassen sich Möbel online per Drag & Drop konfigurieren - auch von unterwegs auf dem Tablet oder Smartphone. Damit aber noch nicht genug. Gemeinsam mit Objectcode arbeitet schrankwerk.de an der graphischen Darstellung und Konfiguration von Schiebetüren- und Eckschränken. Die Kunden dürfen gespannt sein. Schon in wenigen Wochen wird der Schrankplaner um weitere Lösungen reicher.



Klaus Dickmänken, Geschäftsführer der Tischlerei Dickmänken und Kopf hinter schrankwerk.de, freut sich über den Zuspruch, den der Online-Konfigurator bereits in den ersten Wochen erfahren hat. "Unser Kundenservice bekommt durchweg positives Feedback. Die Kunden spielen mit den neuen Möglichkeiten und sind begeistert von der anschließenden Visualisierung Ihres Möbels, noch bevor es zu Ihnen nach Hause geliefert wird", so Dickmänken.



schrankwerk.de ist eine Tochter der Tischlerei Dickmänken GmbH aus Rheine im Münsterland. Die Tischlerei gilt als Vorreiter im Bereich Digitalisierung im Handwerk. Schon seit 2008 bietet das Familienunternehmen seinen Kunden die Möglichkeit, Bestellungen online zu tätigen. Für einen klassischen Handwerksbetrieb eine echte Innovation. Mit dem neuen 3D-Konfigurator hat die Tischlerei nun noch einen drauf gesetzt. Hochwertige Handarbeit vom Tischler - online in 3D konfiguriert.





