Scorpio Gold: Goldproduktion 2016 im Betrieb Mineral Ridge in Nevada übertraf Vorgaben

Vancouver, 11. Januar 2017 - Scorpio Gold Corporation (Scorpio Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: SGN; Frankfurt: Z3S) gibt das Betriebsergebnis seines zu 70 % unternehmenseigenen Projekts Mineral Ridge in Nevada für das Gesamtjahr und das vierte Quartal (Q4) 2016 bekannt.



Die Goldproduktion 2016 umfasste insgesamt 36.879 Unzen und lag um 1.879 Unzen bzw. 5 % über dem oberen Ende des Produktionsziels von 35.000 Unzen. Dies entspricht jedoch einem Rückgang von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Goldproduktion in Q4 2016 belief sich auf insgesamt 8.301 Unzen, was einen Rückgang von 13 % gegenüber Q4 2015 darstellt. Die Minenproduktion sank 2016, da aus der Grube Mary LC und den Satellitengruben insgesamt 24 % weniger Tonnen Erz mit 5 % niedrigeren Gehalten gefördert wurden. Die Anzahl der Tonnen Erz, die gebrochen und auf die Pad angeliefert wurden, fiel 2016 5 % geringer aus als 2015, da weniger Tonnen gefördert wurden. Dies wurde zum Teil von einem anfänglich größeren Erzlagerbestand zu Beginn des Jahres 2016 aufgewogen.



Chris Zerga, President, sagte dazu: Wir sind stolz, zu berichten, dass wir mit einer Jahresproduktion von 36.879 Unzen Gold bei Mineral Ridge über dem oberen Ende unseres Produktionsziels von 30.000 bis 35.000 Unzen liegen. 2016 war das fünfte Produktionsjahr für Scorpio Gold bei Mineral Ridge. Hierbei haben wir die jährlichen Vorgaben stets eingehalten oder übertroffen und gleichzeitig sichere Arbeitsbedingungen für unsere Angestellten und Vertragspartner geschaffen. Ich möchte dem gesamten Produktionsteam danken, das der Produktionsstätte Mineral Ridge weiterhin zu Erfolg verhilft.



Wichtigste Betriebsstatistiken



Drei Monate per Zwölf Monate per

31. Dezember 31. Dezember



2016 2015 Veränder 2016 2015 Veränder

ung ung



Bergbaubetrieb



Grube Mary LC

geförderte 148.161119.89123,6 % 553.402203.468172,0 %

Tonnen

Erz



geförderte 977.246743.39431,5 % 3.519.21.684.7108,9 %

Tonnen 85 28

Haldenmateria

l



geförderte Ton1.125.4863.28530,4 % 4.072.61.888.1115,7 %

nen 07 87 96

insgesamt

Abraum-Erz-Ver6,6 6,2 6,5 % 6,4 8,3 -22,9 %

hältnis





Satellitengrub

en



geförderte 6.028 245.569-97,5 % 196.802487.234-59,6 %

Tonnen

Erz



geförderte 5.888 769.186-99,2 % 525.4912.045.7-74,3 %

Tonnen 87

Haldenmateria

l



geförderte Ton11.916 1.014.7-98,8 % 722.2932.533.0-71,5 %

nen 55 21

insgesamt

Abraum-Erz-Ver1,0 3,1 -67,7 % 2,7 4,2 -35,7 %

hältnis





Grube Mary

geförderte - - 0,0 % - 202.002-100,0 %

Tonnen

Erz



geförderte - - 0,0 % - 1.053.9-100,0 %

Tonnen 92

Haldenmateria

l



geförderte Ton- - 0,0 % - 1.255.9-100,0 %

nen 94

insgesamt

Abraum-Erz-Ver- - 0,0 % - 5,2 -100,0 %

hältnis





Fördergruben i

nsgesamt



geförderte 154.189365.460-57,8 % 750.204892.704-16,0 %

Tonnen

Erz



geförderte 983.1341.512.5-35,0 % 4.044.74.784.5-15,5 %

Tonnen 80 76 07

Haldenmateria

l



geförderte Ton1.137.31.878.0-39,4 % 4.794.95.677.2-15,5 %

nen 23 40 80 11

insgesamt

Abraum-Erz-Ver6,4 4,1 56,1 % 5,4 5,4 0,0 %

hältnis





in

Erschließung

befindliche

Gruben



geförderte - - 0,0 % - 92.146 -100,0 %

Tonnen

Erz



geförderte 160.672- 100,0 % 309.9021.995.4-84,5 %

Tonnen 32

Haldenmateria

l (vor

Abtragungen)



geförderte Ton160.672- 100,0 % 309.9022.087.5-85,2 %

nen 78

insgesamt



Förderbetrieb

insgesamt



geförderte 154.189365.460-57,8 % 750.204984.850-23,8 %

Tonnen

Erz



geförderte 1.143.81.512.5-24,4 % 4.354.66.779.9-35,8 %

Tonnen 06 80 78 39

Haldenmateria

l



geförderte Ton1.297.91.878.0-30,9 % 5.104.87.764.7-34,3 %

nen 95 40 82 89

insgesamt



Verarbeitung

verarbeitete T142.101265.017-46,4 % 846.140891.997-5,1 %

onnen



Head-Gehalt (g1,37 1,66 -17,5 % 1,44 1,52 -5,3 %

/t

Gold)

produzierte Un

zen



Gold 8.301 9.503 -12,6 % 36.879 39.690 -7,1 %

Silber 4.074 4.905 -16,9 % 16.950 19.742 -14,1 %

Durchsatzleist1.545 2.881 -46,4 % 2.312 2.444 -5,4 %

ung

des Brechers

(

Tonnen pro Tag

)



an das Pad gel4.301 9.434 -54,4 % 26.549 29.189 -9,0 %

ieferte

gewinnbare

(1) Unzen

Gold





(1) Ein metallurgischer Ausbeutefaktor (gewichteter Durchschnitt) wurde auf Grundlage derjenigen Grube, aus der das Erz gefördert wurde, auf die geschätzten enthaltenen Unzen angewandt, die gebrochen und an die Laugungsplatte geliefert wurden.



Über Scorpio Gold



Scorpio Gold besitzt eine 70-Prozent-Beteiligung am produzierenden Goldabbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County (Nevada) - gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner Elevon LLC (30 Prozent). Mineral Ridge ist ein herkömmlicher Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb. Das Konzessionsgebiet Mineral Ridge beherbergt mehrere goldhaltige Strukturen, Erzgänge und Linsen, die sich in der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsphase befinden. Scorpio Gold besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan (Nevada), das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und eine vollständig genehmigte Untertagemine sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag beherbergt. Die Goldwedge-Mühlenanlage wird saniert und gewartet und kann im Bedarfsfall sofort wieder in Betrieb genommen werden.



Peter J. Hawley, P.Geo., Chairman von Scorpio Gold, ist die Qualified Person gemäß National Instrument 43-101, die die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.



IM NAMEN DES BOARD

SCORPIO GOLD CORPORATION



Chris Zerga

President



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chris Zerga, President

Tel.: 819- 825-7618

E-Mail: czerga(at)scorpiogold.com



Investor Relations

Jag Sandhu, JNS Capital Corp.

Tel: 778-218-9638

Email: JAGJNS(at)outlook.com



Website: www.scorpiogold.com



TSX-V: SGN

1462 de la Québécoise

Val-dOr, QC, J9P 5H4

T: 819- 825-7618

www.scorpiogold.com



Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.



Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oftmals durch Termini wie planen, erwarten, beabsichtigen, glauben, vermuten, schätzen, hinweisen, anzeigen und ähnliche Termini oder Aussagen zum Ausdruck gebracht, wonach gewisse Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den geschätzten oder prognostizierten unterscheiden, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Tagebau- und Haufenlaugungsbetriebstätigkeiten sowie jener Risikofaktoren, die in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens auf SEDAR beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie geäußert wurden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben - zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, weshalb man sich nicht auf solche Aussagen verlassen sollte.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









