30 Jahre esoterische Quelle in Stuttgart

Das Jubiläum - 30 Jahre esoterische Quelle - wird mit allen Kunden und dem bekannten Hellseher, Engeltherapeut und Autor Udo Golfmann gefeiert.

Golfmann Engelreading

(firmenpresse) - Am 11. März 2017 ab 13.00 Uhr erwarten die Inhaber der Esoterischen Quelle in Stuttgart ihre Gäste mit einer ganz besonderen Überraschung für alle Engelfreunde. Der bekannte Engeltherapeut Udo Golfmann hat sich bereit erklärt, ein Highlight aus der Arbeit mit Engeln zu bieten. Herr Golfmann nimmt sich für jedes Engelreading 10-15 Minuten Zeit, außerdem erhält jeder Teilnehmer als Geschenk und Zeichen seiner Wertschätzung eine Engelmeditation auf CD, die natürlich von Udo Golfmann persönlich signiert ist. Außerdem präsentiert Udo Golfmann sein neuestes Buch, das im Laufe der Veranstaltung auch erworben werden kann, natürlich ebenfallsvom Autor persönlich signiert.



Auch die Tarots der Engel und die Engelorakelkarten kommen zum Einsatz. Wer die Esoterische Quelle in der Stuttgarter Königsstraße kennt, weiß, dass er hier besondere Angebote finden kann. Daher passt das Engelreading haargenau zum Unternehmen. Das umfangreiche Sortiment aus dem Bereich ganzheitliche Lebensführung spricht für sich und ist sicher ein Argument der Kunden, für die die Esoterische Quelle seit 30 Jahren eine wichtige Adresse ist.



Dabei haben Helga und Daniel Mitsdörffer stets ein sicheres Händchen, wenn es um die Auswahl der Bücher und Produkte geht, die sie für die Esoterische Quelle aussuchen. Sie holen nicht nur Engel nach Stuttgart sondern auch die fernöstlichen Heilmethoden, Orakel und viele weitere esoterische Schätze.



Der umfassende Veranstaltungskalender der Buch- und Fachhandlung macht die Esoterische Quelle zu einem beliebten Anlaufpunkt, wenn es um Fragen der Meditation oder Gesundheit geht. Aus diesem Grund haben die Inhaber mit Udo Golfmann genau die richtige Wahl für ihre Jubiläumsfeier getroffen. Der beliebte Engelfachmann kann in seinem Engelreading wichtige Informationen zu allen Fragen der Kunden bieten. Ob Beruf, Liebe oder Gesundheit, Engel sind immer für den Menschen da.





Aus dieser Überzeugung heraus besucht er die Esoterische Quelle und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ein Engelreading live zu erleben. Sie dürfen sich mit ihren ganz persönlichen Anliegen vertrauensvoll an Golfmann wenden. Mit seiner jahrelangen Erfahrung und seiner freundlichen Art hilft er jedem Gast, Antworten von den Engeln zu erhalten und diese auch zu verstehen. Die kostenlose Engelmeditation hat wohltuende Wirkung und gibt den Gästen Ruhe und Entspannung. Das anschließende Reading wird für Klarheit in speziellen Fragen sorgen.



Wer sich die Chance auf das unvergleichliche Erlebnis mit dem Engelreading nicht entgehen lassen will, besucht die Esoterische Quelle am 11. März 2017. Es gibt keine Pflicht, sich vorher anzumelden. Allerdings rät der Veranstalter, eine Anmeldung vorzunehmen, denn unangemeldete Gäste könnten vielleicht nicht in den Genuss der kostenlosen Meditation und des Engelreading kommen.









Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.



Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: "Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg."





Engeltherapie Deutschland

Max Reger Str. 1, 75015 Bretten

Engeltherapie Deutschland

Udo Golfmann

Bretten

0160-3742159



