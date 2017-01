ITB Speed Dating Day: Wirkungsvoll vernetzen

In kürzester Zeit wertvolle Kontakte knüpfen: Mit gleich zwei

Speed Dating-Formaten vernetzt die ITB Berlin in diesem Jahr

Einkäufer sowie Blogger mit Austellern aus aller Welt am 9. März

2017. Die Mitglieder des exklusiven ITB Buyers Circle können sich

beim ITB Speed Networking am Vormittag mit nationalen und

internationalen Ausstellern austauschen. Beim ITB Blogger Speed

Dating sitzen erfahrene Blogger am Nachmittag in kurzen Zeitfenstern

von acht Minuten verschiedenen Partnern aus der weltweiten

Tourismusbranche gegenüber. Das neue ITB Matchmaking Tool erleichtert

die Terminvereinbarung im Vorfeld beider Veranstaltungen.



Zur ITB Berlin 2017 wird zum dritten Mal das ITB Speed Networking

stattfinden, bei dem sich exklusiv interessierte Top-Einkäufer des

ITB Buyers Circle und Aussteller in kurzen Terminen kennenlernen

können. Das ITB Speed Networking findet von 9.30 bis 11.00 Uhr im

CityCube Berlin auf Level B statt. Mit dem neuen ITB Matchmaking Tool

werden Termine vorab vereinbart. Hauptaussteller werden per

personalisiertem Anschreiben dazu eingeladen, Mitaussteller können

sich nach Einladung durch den Hauptaussteller auch registrieren. In

der Profil-Beschreibung können Einkäufer und Aussteller ihre

Schwerpunkte hinterlegen und bestimmte Interessen hervorheben. Die

gewünschten Gesprächspartner werden so passgenau gefunden. Vor dem

Event erhalten sie eine kompakte Terminübersicht, da nur Teilnehmer

mit vereinbarten Terminen am Networking Event teilnehmen können. In

Gesprächen von jeweils acht Minuten tauschen sich die Teilnehmer aus

und können so effizient neue Kontakte knüpfen, Destinationen und

Produkte entdecken und ihr Geschäft ausbauen.



Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten für das ITB Speed



Networking sind online unter

www.itb-berlin.de/de/Aussteller/SpeedDating/ zu finden.



Beim ITB Blogger Speed Dating lernen sich Aussteller und Blogger

in kurzen Gesprächen von jeweils acht Minuten kennen und besprechen

dabei zum Beispiel Kooperationsideen oder konkrete Angebote für eine

künftige Zusammenarbeit. Bis zu neun Termine können vorab mit dem ITB

Matchmaking Tool vereinbart werden. Das ITB Blogger Speed Dating

findet am Donnerstag, 9. März 2017 von 16.30 bis 18 Uhr im CityCube

Berlin, Halle B statt. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage ist die

Registrierung für das Blogger Speed Dating 2017 nicht mehr möglich.

Für das ITB Blogger Speed Dating stehen Informationen online unter

www.itb-berlin.de/blogger bereit.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.

März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für

Fachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin

Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist

weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB

Berlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos. Mehr Informationen

sind zu finden unter www.itb-kongress.de. Slowenien ist der

Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017. Die ITB Berlin ist

die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten mehr

als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihre Produkte und

Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter 120.000

Fachbesuchern, vor.



